Sportler des Jahres 2017

Die Würfel sind gefallen: Nach den Kandidaten-Vorschlägen der NWZ, des Kreissportbunds (KSB) Wesermarsch und der Leser der NWZ hat eine Jury aus Vorstandsmitgliedern des KSB und der NWZ-Redaktion Wesermarsch eine Vorauswahl für die Sportlerwahl des Jahres 2017 getroffen. Alle Nominierten in den drei Kategorien (Sportlerinnen, Sportler, Mannschaft) haben im Sportjahr 2017 herausragende Erfolge gefeiert.

Nun sind die Leserinnen und Leser der NWZ am Zug. Wählen Sie ihren Favoriten in den drei verschiedenen Kategorien. Pro Wähler und pro Kategorie ist nur eine Stimmabgabe möglich.

Die Stimmabgabe endet am Freitag, 9. März 2018.

Verkündet wird das Ergebnis der Sportlerwahl bei der Sportlerehrung am 9. April in der Jahnhalle in Nordenham (Jahnstraße 20).

Unter den Teilnehmern an der Stimmabgabe werden attraktive Preise verlost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.