Touristik In Stadland: Wohnmobile sind wieder willkommen

Stadland Wohnmobile sind in Stadland wieder willkommen. Rechtzeitig zu Pfingsten öffnet die Gemeinde ab Freitag, 29. Mai, ihre drei Stellplätze. Sie sind zurzeit noch wegen der Corona-Ansteckungsgefahr geschlossen.

Die Besatzungen der Campingfahrzeuge leisten ihren Beitrag zum Leuchtturm Touristik in der Gemeinde. In Stadland haben sie drei Plätze zur Auswahl: am Rathaus in Rodenkirchen sowie an den Sportplätzen in Kleinensiel und in Seefeld. Am ehemaligen Fähranleger in Kleinensiel gibt es dagegen keinen offiziellen Platz für Reisemobile.

Alle drei Plätze werden kostenlos angeboten, sagt Ute Nordhausen von der Bürger- und Touristikinformation im Rathaus. Deshalb können Interessierte nicht reservieren. Bezahlen müssen die Gäste nur die Strom- und Wasserversorgung.

Als erste Plätze gibt die Gemeinde die beiden in Seefeld und Kleinensiel frei – ab Freitag, 29. Mai. Die Fläche auf dem Marktplatz in Rodenkirchen folgt erst am Dienstag, 2. Juni, weil dort zuvor an vier Tagen des Pfingstwochenendes Autodiscos gefeiert werden.

Wie für alle anderen Bereiche gelten auch für den Urlaub im Wohnmobil die üblichen Corona-Abstandsregeln: Die Plätze dürfen nur zu 50 Prozent belegt werden. Das heißt: In Rodenkirchen dürfen höchstens fünf Wohnmobile stehen, in Seefeld und Kleinensiel jeweils maximal drei. Der Bauhof der Gemeinde wird vor der Öffnung entsprechende Hinweisschilder aufstellen.

Doch Ute Nordhausen weiß, dass auch in diesem Bereich Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist: „Wir werden ein Auge auf die Belegung haben – auch in Seefeld und Kleinensiel.“

Der Gesamtbeitrag der Wohnmobilisten zum Tourismus in Stadland ist nicht überragend, sagt Ute Nordhausen: „Es ist eine Nische.“ Die meisten Reisemobilfahrer bleiben eine Nacht, wenige etwas länger. Wer in Rodenkirchen oder Seefeld Halt macht, kommt oft aus Nordrhein-Westfalen und ist auf dem Weg nach Butjadingen. Kleinensiel dagegen lockt viele Wohnmobilisten aus der weiteren Umgebung an – etwa aus Bremen.