Stollhamm Es war ein Krimi, der seinesgleichen sucht. Der Feldkampf zwischen den Klootschießern der Landesverbände Oldenburg und Ostfriesland hat die Friesensport-Fans am Samstag in Stollhamm (Landkreis Wesermarsch) vom ersten bis zum letzten Wurf in Atem gehalten. Die Entscheidung fiel erst nach fast neun Stunden: Die Oldenburger gewannen mit einem Vorsprung von 27 Metern.

Kurz vor der Wende hatten die Oldenburger erstmals mit einem Schoet geführt. Aber die Ostfriesen kämpften und verkürzten. Zwischenzeitlich schrumpfte der Oldenburger Vorsprung sogar bis auf 63 Zentimeter. Die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Wurf: Dirk Schomaker aus Fedderwardersiel machte den Triumph der Oldenburger mit einem Wurf über 103 Meter perfekt.

Den Wettbewerb der Jugendlichen hatten die Ostfriesen zuvor knapp für sich entschieden. Sie siegten mit einem Vorsprung von einem Schoet und elf Metern. Bis zur Wende hatten die Teams noch gleichauf gelegen.