Stollhamm Als sein Camper auf einer Brücke in Hamburg-Harburg ins Schlingern geriet und er gewahr wurde, dass gerade die Deichsel gebrochen war, schoss Uwe Hänßler nur noch ein Gedanke durch den Kopf: Hier also endet meine Tour. Dann stieg er vom Rad und schenkte sich erstmal einen schönen heißen Tee aus seiner Thermoskanne ein.

Uwe Hänßler wohnt in Stollhamm und ist Lehrer an der Zinzendorfschule in Tossens. Zurzeit nutzt der 54-Jährige ein Sabbatjahr, um in sich zu horchen und herauszufinden, was ihm die Zukunft bringen soll. Diesem Zweck dient auch eine Radtour der besonderen Art, von der Uwe Hänßler gerade zurückgekehrt ist. Reduziert auf das Nötigste, war er 42 Tage lang mit einem selbstgebauten Wohnanhänger in Norddeutschland unterwegs. Nach 870 Kilometern ist Uwe Hänßler um manche Erkenntnis reicher. An seinem Ziel angekommen ist er noch nicht.

Zu einer Radtour, bei der einen nachts nichts als ein Schlafsack und dünnes Sperrholz von Wind und Wetter trennen, bricht man vorzugsweise nicht Anfang November auf. Uwe Hänßler hatte aber keine andere Wahl, denn mit dem ersten Camper, den er gebaut hatte, hatte er sich verkalkuliert. Der Anhänger war viel zu schwer, um ihm mit dem Rad ziehen zu können. Also werkelte Uwe Hänßler einen zweiten Camper. Das kostete ihn genau die Zeit, die er ansonsten bei besserem Wetter hätte radeln können.

Mitten in den Hagel

So schlecht war das Wetter dann letztlich aber gar nicht. „Ich hatte Glück“, sagt Uwe Hänßler. Die Tour nach Dötlingen, auf der er kurz vorm Campingplatz von einem Hagelschauer überrascht wurde, muss er dabei allerdings ausklammern. „Ich war komplett durch.“ Zum Glück bot sich auf dem Campingplatz die Möglichkeit, die Klamotten zu trocknen. Als er einige Zeit später in der Gegend um Nienburg einen kompletten Regentag erwischte, war Uwe Hänßler vorbereitet; er hatte sich rechtzeitig seine Regensachen angezogen. Und den heftigen Wind, der ihn zwischen Lüneburg und Hamburg fast vom Elbdeich pustete, hat er auch überstanden.

Richtig Frust kam auf der Tour, die ihn über Varel, Oldenburg, das Steinhuder Meer, Hannover und in die Gegend um Lüneburg nach Hamburg und über Wischhafen und Schiffdorf zurück nach Stollhamm führte, nur auf, nachdem in Harburg mitten auf der Brücke des 17. Juni die Deichsel brach. Zwar fand Uwe Hänßler ganz in der Nähe eine türkische Werkstatt, in der er sich Werkzeug ausleihen und den Schaden beheben konnte. Doch die notdürftig geflickte Deichsel hielt nur gut elf Kilometer. Mitten auf der Reeperbahn folgte die nächste Havarie.

Im Dunkeln und bei Regen schob Uwe Hänßler sein Fahrrad samt Wohnanhänger sechs Kilometer weit zu einem Campingplatz, der längst dicht hatte. „Da war ich wirklich so weit, mich abholen zu lasen.“ Ein falsch bestelltes Ersatzteile und elf Tage Zwangspause, die er bei einer alten Studienkollegin verbringen durfte, später war dann auch dieses Tief überwunden.

Viel Hilfsbereitschaft

Uwe Hänßlers Erkenntnis nach einer Reise, auf der er Freunde und Verwandte besucht, die meisten Nächte aber alleine in seinem Camper verbracht hat: Man trifft überall auf hilfsbereite Menschen und kommt mit ihnen ins Gespräch, wenn man nur offen dafür ist. Manche Gespräche waren ein flüchtiger Smalltalk, andere haben Stunden gedauert. Vielfach hat der Stollhammer Menschen getroffen, die – wie er selbst – die Dinge kritisch hinterfragen.

Uwe Hänßler hat wertvolle Erkenntnis gewonnen. Angekommen auf dem Weg zu sich selbst ist er indes noch nicht. Dafür bedarf es einer weiteren Reise, zu der der 54-Jährige im Frühjahr aufbrechen möchte. Dann will er sich für 3000 Kilometer 100 Reisetage Zeit nehmen. Bis es soweit ist, will Uwe Hänßler seinen Camper optimieren. Bei der Stabilität der Deichsel und der Seitenwände, die sich irgendwann vom Untergestell lösten, ist noch Luft nach oben.