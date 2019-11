Tossens Wer als Außenstehender durch den am Tossenser Deich gelegenen Aida-Ferienpark fährt oder spaziert, nimmt kaum wahr, dass es sich hier eigentlich um zwei Parks handelt. Zwar gibt es keine sichtbare, wohl aber eine organisatorische Grenze zwischen dem Park 1, zu dem die Häuser 1 bis 75 gehören, und dem Park 2, der die Häuser 101 bis 201 umfasst. Zurzeit verläuft zwischen den beiden Parks auch noch eine „Ärger-Grenze“. Die Probleme mit den Gelben Säcken, die Park 1 nicht in den Griff bekommt, sorgen nun auch in Park 2 für Verdruss.

Park l und 2 hatten lange Zeit gemeinsamen eine Art Hausmeister beschäftigt, der die Gelben Säcke regelmäßig bei den Häusern einsammelte und sie dann am Abfuhrtag für die GIB Entsorgung bereitstellte. So läuft es in Park 2 noch heute. Und zwar gut.

Container in Garage

Silke Schulze aus Osnabrück ist seit fünf Jahren die Vorsitzende der Eigentümergemeinschaft, die den Park 2 in Eigenregie verwaltet. Nach ihrer Aussage funktioniert das hier praktizierte Gelbe-Säcke-System bestens: Der Dienstleister macht mehrfach in der Woche die Runde, um die Säcke einzusammeln, die die Eigentümer oder Feriengäste an der Straße abgestellt haben. Bis zur Abfuhr werden die Säcke in einem in einer Garage unterbrachten Container gelagert. Vor der Garage steht auch noch eine Gitterbox, in die Eigentümer und Feriengäste ihre Säcke selber werfen können. Von dort nehmen sie dann denselben Weg wie bei der anderen Variante.

In Park 1 dagegen hat die Gemeinschaft der Eigentümer mehrheitlich entschieden, auf den Dienstleister zu verzichten. Satt dessen ist nun jeder Eigentümer selbst für die in seinem Haus anfallenden Gelben Säcke zuständig.

„Das kann in einem Ferienpark nicht funktionieren“, ist Silke Schulze sicher. Bernd Niederreuther, der im Park 1 ein Ferienhaus besitzt, kann das nur bestätigt. Der Kölner hatte sich Mitte Oktober in einem NWZ-Artikel bitter darüber beklagt, dass der gesamte Park 1 ausgerechnet die freie Fläche vor seinem Haus als Sammelplatz für die Gelben Säcke missbraucht. Die Müllsäcke hingen tagelang an seinem Zaun, würden von Vögeln aufgepickt, so dass der Inhalt kurz darauf in der Gegend herumfliegt und zudem Ungeziefer anlockt.

Unrat und Ungeziefer

Ratten und Unrat machen nicht an Ferienparkgrenzen Halt. Und so ist das Problem, das Bernd Niederreuther beschreibt, auch zu einem Problem für Silke Schulze und ihre Eigentümer in Park 2 geworden. Ihr seien in jüngster Zeit mehrfach Sichtungen von Ratten gemeldet worden, berichtet die Vorsitzende. Was die Tiere anrichten können und wie sehr Müll sie anlockt, hatte Park 2 selber erlebt, als die Gelben Säcken in der Garage bis zur Abfuhr noch lose, also nicht in einem Container, gelagert wurden. Ratten hätten den gesamten Boden unterhöhlt, so Silke Schulze.

Tossens würde seinen Status als Nordseebad einbüßen, sollte es in dem Ferienort oder in Teilen davon zu einem Rattenbefall kommen. Das bestätigt Stefan Stührenberg vom Amt für Bau- und Bürgerdienste der Gemeindeverwaltung. Indes betont er, dass es im Aida-Ferienpark keine Rattenplage gebe; das zeigten die Überprüfungen durch Fachleute, die die Gemeinde angesichts des Nordseebad-Status’ regelmäßig vornehmen lassen muss.

Silke Schulze hofft darauf, dass die Sichtungen von Ratten im Aida-Park Einzelfälle bleiben. Indes macht sie kein Hehl aus ihrer Verärgerung über das Verhalten der Verantwortlichen im Park 1. Ihnen wirft die Osnabrückerin vor, nicht mit der anderen Parkhälfte kommuniziert und das Gelbe-Säcke-System ohne Absprache umgestellt zu haben. Warum die Nachbarn im Park 1 nicht wie früher wieder auf einen Dienstleister setzen, kann Silke Schulze nicht verstehen. Die Kosten könnten kein Argument sein, sagt sie. Sie beliefen sich pro Haus auf gerade mal 15 Euro im Jahr.