Tossens Horst Siemers ist ein Unikat. Und so lässt sich getrost vom Ende einer Ära sprechen, wenn Horst Siemers seinen Job als Starter in der Leichtathletik an den Nagel hängt. Seit 37 Jahren lässt der Tossenser bei Wettkämpfen des Kreissportbundes, des Butjadinger Turnerbundes und des TuS Tossens die Startpistole knallen.

2020 ist Schluss

„Ich habe immer gesagt 2020 bin ich 80 Jahre alt. Dann höre ich auf. Dann müsst ihr euch jemand anderen suchen“, sagt er. Noch ist er 79, doch in zwei Wochen hat er die 80 erreicht und hält an seiner Ankündigung fest – trotz mehrfacher Überredungsversuche seiner Sportlerkollegen. „Nein heißt nein“, das habe er schon bei der Wahl 2018 gesagt, erzählt er. Als Starter müsse er immer voll konzentriert sein. „Im Alter lässt die geistige Fitness nach, und ich will nicht, dass man mir irgendwann nachsagt, der Alte kriegt das eh nicht mehr auf die Reihe“, sagt er ganz pragmatisch.

Horst Siemers ist schon seit seiner Jugend sportlich aktiv. Bis Mitte 20 war er Turner, dann wechselte er in die Leichtathletik. Das Sportabzeichen in Gold hat er inzwischen 25 Mal erreicht. Im TuS Tossens übernahm er viele Jahre den Vorsitz. Er ließ sich zum Übungsleiter ausbilden und absolvierte einen Lehrgang zum Kampfrichter. Anfang der 1980er Jahre wurde er gefragt, ob er nicht auch als Starter fungieren könne. Horst Siemers machte den entsprechenden Lehrgang. „Da bekamen wir ein ganzes Regelwerk in die Hand gedrückt“, erinnert er sich. Seit dem sorgt er auf der Laufbahn dafür, dass alles nach Vorschrift läuft. Regelmäßig nimmt er an Fortbildungen teil, denn Änderungen im Regelwerk muss er kennen, damit es an der Startlinie keine Diskussionen gibt.

Als Starter führt er ein strenges Regiment. „Die Jungs wissen schon, dass ich richtig durchgreife“, erzählt er. Das gilt auch für die Zuschauer. Wer beim Start an die Bande trommelt, um die Läufer zu stören, fliegt vom Platz. Horst Siemers achtet auf die richtige Sportkleidung der Läufer und die Einhaltung der korrekten Startposition – die Finger dürfen nicht über die weiße Linie ragen. So können die Sportler aber auch sicher sein, dass ihre Läufe gültig sind.

An der Startlinie hat er schon so manches über-ehrgeizige Elternteil oder auch übermotivierte Trainer in die Schranken – oder gar vom Platz – verwiesen. „Wenn die beim Start den Kindern noch Anweisungen geben oder auf der Grünfläche neben der Bahn mitlaufen, das geht nicht“, sagt er klar. Er führe dann immer die Olympischen Spiele als Beispiel an, erzählt Horst Siemers. „Hast du da schon mal den Trainer neben dem Sportler rumlaufen sehen?“, fragt der 79-Jährige und gibt die Antwort gleich selbst: „Nein!“ Auch so manchen Teenager hat der Starter schon auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. „Wenn da einer ankommt, und meint, er wär’ der Superstar...“, sagt Horst Siemers kopfschüttelnd. Fehlstarts hat es auch in seiner Amtszeit gegeben, aber man entwickle ein Gefühl dafür, wie nervös die Sportler sind, und ob es einer von ihnen vielleicht nicht abwarten kann, sagt Horst Siemers. Mit den Zeitnehmern bildet der 79-Jährige ein eingespieltes Team.

Streng nach Vorschrift

Streng nach Vorschrift geht Horst Siemers auch mit den Starterpistolen um. Die hat er 1982 von seinem Vorgänger Kurt Grube übernommen. Selbstverständlich hat Horst Siemers auch dafür die entsprechenden Voraussetzungen – eine Waffenbesitzkarte – erworben. „Ich kann ja nicht einfach losballern, wenn da noch Leute stehen. Wenn dann einem das Trommelfell platzt, dann weiß ich, wer die Nackenschelle kriegt“, sagt Horst Siemers. Bevor er den Startschuss abfeuert, vergewissert er sich deshalb immer, dass alle anderen einen gewissen Sicherheitsabstand zu seiner Position einhalten.

Der Starterjob habe ihm viel Spaß gemacht, sagt Horst Siemers. Besonders habe ihm gefallen, bei den Wettkämpfen seine Kollegen – auch aus anderen Vereinen – zu treffen. „Man kennt sich, und man spricht miteinander“, sagt der 79-Jährige. „Es war eine schöne Zeit“, betont er nochmals. „Aber wenn man älter wird, dann muss man auch den jungen Leuten die Chance geben, etwas zu übernehmen. Man muss nicht noch mit dem Gehwagen auf dem Platz stehen“, sagt Horst Siemers.