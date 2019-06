Und los geht’s

Rund 100 Mädchen und Jungen der Grundschule Boitwarden haben am Donnerstag das Braker Stadion zum Klassenraum gemacht: Für die Dritt- und Viertklässler – die Jüngeren hatten ihr Sportfest bereits vor einiger Zeit – standen die Bundesjugendspiele auf dem Stundenplan. Angereichert waren die Wettkämpfe im Laufen, Springen und Werfen noch mit sportlichen Spaßstationen wie Eierlauf und Sackhüpfen. Anstrengendeste Disziplin dürfte der 800-Meterlauf gewesen sein – freiwillig angeboten, aber von den allermeisten Mädchen und Jungen in mehreren Gruppen in Angriff genommen. BILD:

Weitere Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-wesermarsch