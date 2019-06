Waddens /LR Im Jubiläumsjahr hat der Turnverein (TV) Waddens einiges zu feiern – schließlich wird der Verein nur einmal 100 Jahre alt. Aus diesem Grund fällt auch das Sommerfest besonders üppig aus. Am Montag, 24. Juni, startet die Waddenser Woche. Bis Donnerstag, 27. Juni, findet immer ab 19 Uhr das Luftkegeln auf der Terrasse des Waddenser Butjenters statt.

Am Dienstag, 25. Juni, stechen die Mitglieder des TV Waddens in See. Der Verein hat das Ausflugsschiff MS Wega gechartert. Das ausgebuchte Schiff läuft um 14.45 Uhr im Fedderwardersieler Hafen aus und wird gegen 17.45 Uhr wieder im Heimathafen erwartet.

Am Mittwoch, 26. Juni, wird ab 19.30 Uhr bei der Frauensportgruppe „Fit for Life“ die Abnahme der Prüfungen für das Sportabzeichen angeboten. Gäste sind ausdrücklich willkommen. Am Donnerstag, 27. Juni, laden ab 19.30 Uhr die Trimmis zur Abnahme der Prüfungen für das Sportabzeichen ein. Auch hier sind Gäste willkommen. Eventuell können sich die Gäste an diesem Abend sogar selbst im Volleyball versuchen.

Der Freitag, 28. Juni, steht im Zeichen des Schleuderballs. Ab 19 Uhr finden zwei Spiele der 1. und 2. Mannschaft statt. Anschließend können sich die Besucher im Torwandschießen messen. Es sind eine Flutlichtanlage und ein Stadionsprecher gebucht. Das garantiere Kurzweil während der Spiele und sei laut Verein einzigartig in der Schleuderballliga. Am Samstag, 29. Juni, lädt der TV Waddens ab 11 Uhr zum Sommerfest ein. Eine Hüpfburg, Kletterwand und viele kleinere Aktionen sollen bei den jüngsten Gästen für gute Stimmung sorgen. Als Höhepunkt steht am Samstag das Bubble-Soccer-Turnier an, das ebenfalls um 11 Uhr startet. Es haben sich bereits viele Mannschaften angemeldet, so dass sich die Gäste auf spannende Partien freuen können.

Um 14 Uhr findet die Siegerehrung des Luftkegelns statt. Im Anschluss zeigen die Kinder, was sie in den Übungsstunden des Hobby Horsings und Turnens gelernt haben. Um 17 Uhr beginnt das Zeltlager mit Vergnügungen für die Kinder und Jugendlichen. Mehr will der Verein noch nicht verraten.

Am Sonntag, 30. Juni, geht es mit dem großen Volleyballturnier der Trimmis weiter. Ab 10.30 Uhr dürfen die Gäste spannende Spiele erwarten. An allen drei Tagen sorgt das Team des Butjenters für das leibliche Wohl.