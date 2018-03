Warfleth Der bisherige 1. Vorsitzende des FSV Warfleth, Kai Uwe Hartmann, ist auf der Jahreshauptversammlung nach vierjähriger Amtszeit zurückgetreten. Aus gesundheitlichen Gründen übte er das Amt seit September 2017 nur noch bedingt aus.

Ein Nachfolger soll spätestens auf einer außerordentlichen Versammlung gefunden werden. Bis dahin führt der 2. Vorsitzende, Pascal Wenke, die Amtsgeschäfte.

Hartmann bedankte sich bei all den Trainern, Betreuern, Vorstandskollegen, Sponsoren und der Gemeinde Berne für die meist gute Zusammenarbeit. Neben seiner Arbeit als 1. Vorsitzender lag ihm besonders die Jugendarbeit im Verein sowie die entstandene Kooperation mit dem SV Lemwerder am Herzen.

Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Kassenwart Jürgen Langer (wie bisher), Schriftführer Ralf Pöpken (wie bisher), Obmann Marvin Rönpage (neu) und 2. Kassenprüfer Walter Hargesheimer (neu).

Walter Stöver wurde für 50-jährige und Daniel Rönpage für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft besonders geehrt.

Der Trainer der 1. Herren, Norbert Krage, strebt für die laufende Saison einen Mittelfeldplatz an und die 2. Herren den Aufstieg. Die Neugliederung der Fußballkreise hat nach Auffassung des FSV viele Nachteile gebracht.

Der angekündigten Beitragsanpassung wurde zugestimmt. Allerdings sind die Kosten trotzdem nicht mehr allein von den Mitgliedsbeiträgen zu stemmen. Abgaben an den Verband und steigende Energiekosten für das Vereinsheim seien hohe Kostenfaktoren, hieß es. Um auch in Zukunft Fußball am Deich bieten zu können, seien Zuschüsse von anderer Seite unbedingt erforderlich.