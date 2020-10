Acht neue Fälle seit Freitag

Wesermarsch Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der Wesermarsch ist seit Freitag um acht Fälle, verteilt auf die fünf Kommunen Brake (+1), Jade (+3), Nordenham(+1), Stadland (+1), Lemwerder(+2), gestiegen. Die Gesamtzahl liegt nun bei 272 Infektionen. 171 Menschen (+6) gelten als genesen.

93 Menschen werden vom Landkreis als noch erkrankt gelistet. Sie verteilen sich auf 9 in Berne, 6 in Brake, 1 in Butjadingen, 3 in Elsfleth, 24 in Jade, 3 in Nordenham, 1 in Stadland und 46 in Lemwerder. Den 7-Tages-Inzidenzwert gab das Landesgesundheitsamt am Montag mit 20,3 an.

Damit unterschreitet der Landkreis weiter die Schwelle von 35 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohnern.