Coronavirus: Neunter Todesfall

Wesermarsch In der Wesermarsch gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, ist ein 71-jähriger Mann aus Lemwerder verstorben, der zugleich unter Vorerkrankungen litt.

Angestiegen ist erneut die Zahl der Corona-Erkrankungen in der Wesermarsch seit Ausbruch der Pandemie. Sie hat um 16 auf jetzt insgesamt 554 Personen zugenommen. Die Zahl der derzeit noch Erkrankten ist um vier auf 125 gestiegen.

Die 16 neuen labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Fälle verteilen sich auf Berne (+1), Brake (+3), Butjadingen (+1), Elsfleth (+1), Nordenham (+7), Stadland (+2) und Lemwerder (+1). Den 7-Tage-Inzidenzwert gab das Niedersächsische Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit 79,0 an. Am Vortag lag der Wert bei 73,4. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner es in der vergangenen sieben Tagen gegeben hat.

