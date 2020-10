Fünf weitere Corona-Fälle im Landkreis

Wesermarsch Fünf neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Mittwochmittag. Betroffen sind die Gemeinde Berne (+1), Stadt Brake (+1), Gemeinde Jade (+2) und Gemeinde Lemwerder (+1). Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Wesermarsch liegt bei 261. 99 Personen sind aktuell erkrankt, der Tagesinzidenzwert liegt bei 50,8. Die Fälle verteilen sich auf zehn in Berne, sechs in Brake, einen in Butjadingen, fünf in Elsfleth, 20 in Jade, zwei in Nordenham, 53 in Lemwerder und zwei in Ovelgönne.