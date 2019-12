Wesermarsch Fünf Spenden in Höhe von je 2000 Euro wurden jetzt in der Braker Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) überreicht.

Vor drei Monaten hatte die LzO Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Wesermarsch dazu aufgerufen, sich mit einem Videoclip und einem aktuellen Projekt darzustellen. Im Mittelpunkt sollte das Engagement für Kinder und Jugendliche stehen.

Über die Videoclips konnten dann die Bürger abstimmen. Die Vereine setzten alle möglichen Hebel in Bewegung, um Stimmen zu erhalten. Familien, Verwandte, Freunde und Kollegen wurden gebeten, für sie zu stimmen – und auch über die sozialen Netzwerke wurde geworben.

Auf diese Weise wurden mehr als 6000 Stimmen für die insgesamt 14 Videoclips abgegeben. „Eine Resonanz, die uns beeindruckt hat“, sagte Andreas Vollert, Direktor Privatkunden der LzO im Landkreis Wesermarsch.

Nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sich letztendlich fünf Vereine durchsetzen. Deren Vertreter wurden zu einer kleinen Feierstunde in die LzO Brake eingeladen. Dort überreichte Andreas Vollert gemeinsam mit Torben Gertjegerdes, Filialleiter der LzO Brake, die fünf Schecks in Höhe von jeweils 2000 Euro.• Als Verein, der mit 800 Stimmen die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, wurde der Stedinger Reit- und Fahrverein Sturmvogel Berne mit 2000 Euro bedacht. Das Geld fließt in die Unterhaltung der Voltigiergruppe, die derzeit rund 100 Mitglieder hat und fünf Voltigierpferde unterhält. • Der AT Rodenkirchen möchte mit seinem Gewinn ein Wochenende mit seinen Beachhandballmannschaften im Juni in Damp verbringen und dort gemeinsam Freizeit erleben und viel Sport machen. • Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rodenkirchen nahm den Scheck für die finanzielle Unterstützung eines Minilöschfahrzeugs für die Kinderfeuerwehr entgegen. Das Fahrzeug für die 6-12-jährigen Mitglieder enthält auch viele der Utensilien wie die der aktiven Wehr. • Der Verein der Ehemaligen, Eltern und Freunde des Gymnasiums Nordenham möchte einen großen Trinkwasserspender für die Schule anschaffen, der Wasser mit und ohne Kohlensäure liefern kann.

• Mit seinem Scheck möchte der Sportverein Nordenham eine moderne Airtrackmatte für den Bodenturnbereich erwerben. Diese sorgt dafür, dass neue Elemente auf angenehme Weise erlernt werden können.

„Vereine prägen nicht nur das soziale Miteinander. Sie sind offensichtlich auch in der Lage, bei Dritten eine Begeisterung für ihre Projekte zu entfachen“, sagte Andreas Vollert. „Und gewonnen haben auf jeden Fall alle 14 Vereine, die auf kreative Art und Weise ihre Fangemeinde erweitert haben.“