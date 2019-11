Titelkämpfe mit Wesermarsch-Teams

Wesermarsch Auch zwei Fußballteams aus der Wesermarsch kämpfen in der Spielzeit 2019/2020 um die Hallenkreismeisterschaft der Altsenioren Ü 40: der TSV Abbehausen und die SG Schwei/Seefeld/Rönnelmoor.

Die drei Vorrundengruppen werden am Donnerstag, 20 Uhr, im Vereinsheim der SG SW Oldenburg in Sandkrug ausgelost. In jeder Gruppe spielen fünf Teams. Für die Endrunde am 29. Februar, qualifizieren sich sechs Teams.

Ebenfalls um den Titel kämpfen BW Bümmerstede, SVE Wiefelstede, FC Rastede, TuS Obenstrohe, TuS Lehmden, 1. FC Ohmstede, SSV Jeddeloh, FC FW Zetel, SG STV Wilhelmshaven/Middelsfähr, SG Post Oldenburg/Metjendorf, SV Ofenerdiek, Frisia Wilhelmshaven und TuS Bloherfelde.