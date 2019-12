Magische Reise in eine zauberhafte Märchenwelt

Nach der tollen Premiere sind Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, am kommenden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 16 Uhr wieder auf der Bühne im Berufsbildungszentrum (BBZ) an der Gerd-Köster-Straße 4 in Brake zu sehen. Mit der Lokomotive „Emma“ starten die beiden Freunde in ein nie für möglich gehaltenes Abenteuer. Karten für diese verrückte Komödie nach einem Buch von Michael Ende, die die Niederdeutsche Bühne Brake inszeniert, gibt es bei Tabak Wege (Telefon 04401/7076680) in Brake und im Reisebüro Wege (Telefon 04404/2790) in Elsfleth sowie in den Braker Buchhandlungen Gollenstede, Breite Straße 8 (Telefon 04401/704257) und Famila-Center (Telefon 04401/920283).BILD: