Moorseer Mühle: Neuer Museumsleiter in den Startblöcken

Moorsee Das Museum Moorseer Mühle hat einen neuen Leiter gefunden. Um wen es sich handelt, will Hans-Rudolf Mengers aber noch nicht verraten. Der Nachfolger von Jan-Christoph Greim nimmt am 1. Juli seine Tätigkeit auf.

Wie die NWZ berichtete ist die Stelle des Museumsleiters seit Anfang März vakant. Der bisherige Leiter Jan-Christoph Greim hatte eine Stelle im Bremer Übersee-Museum angenommen. Nach den Worten von Hans-Rudolf Mengers ist das Bewerbungsverfahren inzwischen abgeschlossen. Eine Findungskommission habe sich für einen Kandidaten entschieden.

Das Mühlenmuseum in Moorsee ist nach der coronabedingten Zwangspause seit dem 10. Mai wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen. Großveranstaltungen sind nicht erlaubt. Deshalb gibt es auch kein Programm zum Mühlentag. Der Deutsche Mühlentag findet alljährlich am Pfingstmontag statt. Nach den Worten des Heimatbund-Vorsitzenden ist das Museum am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist im Mühlengebäude nur das Erdgeschoss zugänglich. Das Mühlencafé bleibt geschlossen. Müllerhaus und Ausstellungsgebäude sind komplett geöffnet.

