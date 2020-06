Naturgewalt über Harriersand

Da braute sich was zusammen: Über der Weser zogen regenschwere Wolken hinweg, unter denen sich der Harriersand wegduckte. Das Ufer erschien als flacher, dünner Strich – zusammengepresst unter der Last des aufziehenden Unwetters. Dieses beeindruckende Foto gelang Birgit Thürmer am Schierloh-Strand in Brake. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen