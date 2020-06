Verband wässert zum dritten Mal zu

Nördliche Wesermarsch Der Entwässerungsverband Butjadingen wässert zum dritten Mal in diesem Jahr seinem Einzugsgebiet zu. Die Aktion beginnt an diesem Montag, 8. Juni, im Fedderwarder Bezirk und dauert dort bis Donnerstag, 11. Juni, gegen etwa 12 Uhr. Anschließend geht es weiter im Bereich Hohen Tossens (bis zum 15. Juni), im Bezirk Abbehausen/Esenshamm (bis zum 18. Juni), im Bereich Hohen Blexen (bis zum 20. Juni), in Fedderwardersiel (bis zum 22. Juni) und in Waddens, Tettens und Burhave sowie im Flagbalger Bezirk (bis 26. Juni).

In Augustgroden in der Gemeinde Stadland beginnt der Verband dann mit dem Einlassen von Wasser zur Pumpe; am 28. Juni ist Pump-Beginn. Ab dem 30. Juni wird in Seefeld zugewässert. Danach endet die Aktion.

