Nordenham Seit dem Wochenende gibt es in der Führungsriege des Tiersuchdienstes Wesermarsch einige personelle Veränderungen. Heidi Huth-Hinrichs, Vorsitzende des Vereins, wird ab sofort von der bisherigen Schriftführerin Sandra Jatsch vertreten. Ihre frühere Aufgabe übernimmt Jessica Petko, die aufgrund ihres Umzugs in einen anderen Landkreis nicht erneut für den Posten der 2. Vorsitzenden kandidierte.

Silvia Kerney ist nach wie vor für die Pressearbeit verantwortlich, Jörg Hinrichs für die Kassenführung. Die Kassenprüfung erledigen Christine und Carsten Lueg. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Bei der Jahreshauptversammlung im Burgsaal der Friedeburg wurde deutlich, dass das Jahr 2017 für den vor neun Jahren gegründeten Verein sehr erfolgreich war. Insgesamt konnten in 285 Fällen die Halter aufgefundener Tiere ermittelt werden, darunter auch viele Hundebesitzer. Leider waren zahlreiche der aufgefundenen Katzen nicht kastriert, obgleich dies in sieben Kommunen der Wesermarsch vorgeschrieben ist.

Dabei plagen den Verein noch ganz andere Sorgen: „Die Arbeit wird immer mehr und die aktiven Mitglieder immer weniger. Das ist alles kaum noch zu schaffen“, klagte Heidi Huth-Hinrichs und ergänzte: „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit seien von den ehemals 14 Mitgliedern, die regelmäßig für die Tiersuche zur Verfügung standen und auch umfassend eingearbeitet waren, nur noch zwei im Einsatz.

Potentielle Interessenten hätten sich in der Vergangenheit zwar immer wieder gemeldet, aber eine falsche Vorstellung von ihren Aufgaben in den gemeinnützigen Verein gehabt. Die ehrenamtliche Tätigkeit im Tiersuchdienst erfordert nämlich nicht nur Kenntnisse über den Ablauf des Verfahrens, sondern auch Fähig- und Fertigkeiten im Umgang mit den Haustieren und ihren Haltern. Hier bedarf es vielfach des psychologischen Feingefühls. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen nimmt der Verein jetzt vorerst davon Abstand, weiterhin aktiv nach neuen Mitstreitern zu suchen.

Angesichts der fehlenden engagierten Neuzugänge entfielen im vergangenen Jahr die ursprünglich geplanten Schulungen für Neueinsteiger. Trotz des personellen Engpasses fand im Sommer die 2. Nordenhamer Haustiermesse mit rund 800 Besuchern statt. Positiv sei die Kooperation mit den Behörden verlaufen. „Wir arbeiten nach wie vor sehr gut mit den Ordnungsämtern, der Polizei und dem Veterinäramt zusammen“, freute sich Heidi Huth-Hinrichs.

Das Sommerfest, das der Tiersuchdienst für den 10. Juni geplant hatte, entfällt; Hintergrund ist wiederum der personelle Engpass. Am kommenden Samstag wird der Verein letztmalig auf dem Flohmarkt in der Friedeburg vertreten sein, um im vergangenen Jahr übrig gebliebene Tombolapreise zu verkaufen.

Für das Jahr 2019, in dem der Tiersuchdienst sein zehnjährige Bestehen feiern kann, ist trotz rückläufiger Besucherzahlen eine Neuauflage der Haustiermesse geplant. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen. An diesem Donnerstag wird sich der Tiersuchdienst, der finanziell gut aufgestellt ist, über eine Spende freuen können. Die Raiffeisenbank wird in der Seefelder Mühle einen Scheck über 700 Euro überreichen.

Aktuell zählt der Tiersuchdienst 143 Mitglieder. In der Zeit von Januar bis jetzt konnten bereits 35 Tiere zurückvermittelt werden. Ungeklärt ist derzeit der Verbleib von zehn Katzen und weiteren vier Tieren. Außerdem ist in 15 Fällen die Haltersuche von aufgefundenen Katzen noch nicht abgeschlossen.