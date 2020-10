Hafen in Nordenham gilt als Ziel: Castortransport soll englischen Hafen verlassen haben

Nordenham /Göttingen Ein Castortransport mit hochradioaktivem Atommüll ist nach Informationen von Atomkraftgegnern auf dem Weg nach Deutschland. Das mit sechs Behältern beladene Transportschiff habe am Dienstagabend den englischen Hafen Barrow-in-Furness verlassen, teilte das bundesweite Aktionsbündnis „Castor stoppen“ am Mittwoch mit. Die Ankunft des Schiffes im Hafen von Nordenham (Kreis Wesermarsch) werde für Freitag oder Sonnabend erwartet. Von dort sollen die Castoren mit einem Zug nach Biblis weitertransportiert werden. Sie enthalten in Glas eingeschmolzene Abfälle aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. Eine offizielle Bestätigung für die Angaben gab es nicht.

Atomtransport wird in Nordenham erwartet Castortransport legt ab – so bereitet sich die Polizei vor

Umweltschützer halten den Transport für gefährlich und kritisieren vor allem den Zeitpunkt. „Atommüll von einem ungeeigneten Ort an einen anderen ungeeigneten Ort zu verschieben, ist unabhängig von erklärten Pandemielagen nicht nur unnötig, sondern falsch“, sagte die Sprecherin des Aktionsbündnisses, Silke Westphal. Annette Ramaswamy von der Göttinger Anti-Atom-Initiative erklärte: „Wir wenden uns entschieden gegen jegliche Atommüllverschiebung, solange es noch kein geeignetes Endlager gibt und der Atommüll lediglich in ein Zwischenlager gebracht wird.“ Der Transport sei „hoch riskant“, denn selbst der verpackte Müll strahle noch extrem stark in die Umgebung.

Sowohl in Nordenham als auch entlang der möglichen Bahnstrecken wollen Atomkraftgegner mit Mahnwachen und Kundgebungen gegen den Transport protestieren. Aktionen sind unter anderem in Bremen, Oldenburg, Nienburg, Göttingen, Köln und Biblis angekündigt. Auch die Gewerkschaft der Polizei und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatten bemängelt, dass der Transport während der sich wieder verschärfenden Coronapandemie stattfinden solle.

Der ursprünglich für Anfang April geplante Transport war am 12. März durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zunächst abgesagt worden. Der Einsatz von 6.000 zum Schutz des Transportes eingesetzten Bundespolizisten sei wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht zu verantworten, hatte Seehofer damals erklärt. In den nächsten vier Jahren sollen insgesamt noch 25 Castoren nach Deutschland gebracht werden - 20 aus Sellafield und fünf aus dem französischen La Hague. Außer Biblis werden die Zwischenlager an den Atomkraftwerken in Philippsburg (Baden-Württemberg), Ohu (Bayern) und Brokdorf (Schleswig-Holstein) angefahren.