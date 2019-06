In Milchtankstelle eingebrochen

Norderschweiburg In die Milchtankstelle auf dem Hof von Deetzen in Norderschweiburg wurde in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen. Der Automat wurde aufgebrochen und aus dem Geldwechsler wurden rund 50 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt ein Vielfaches davon, Nils von Deetzen schätzt ihn auf etwa 2500 Euro. Er hat bei der Polizei Anzeige erstattet.