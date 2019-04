Einen symbolischen Scheck in Höhe von 650 Euro hat Heiner Westphal (links), der Vorsitzende der Nordenhamer Kinderkrebshilfe Fussel, am Donnerstagnachmittag in der Oberschule Rodenkirchen bekommen. Die Schülersprecher Wiebke Schmidt, Johanne Frerichs und Levin Hansel (von links) überreichten ihn, der didaktische Leiter Henning Reimers übergab das echte Geld. Zusammengekommen war es bei der öffentlichen Weihnachtsfeier der Schule. Die Hälfte des Erlöses floss in die Klassenkassen, der Rest ging an Fussel. Das Geld unterstützt die Familienhilfe und den nächsten Ferienaufenthalt von neun Familien über Ostern in Burhave. BILD: