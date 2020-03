Ordentlicher Zuschuss für die Freizeitfahrt

Bis zu zwölf Kinder und Jugendliche können im Kinderhaus „Blauer Elefant“ Brake des Deutschen Kinderschutzbundes betreut werden. Und diese sozialpädagogische Gruppe hat Unterstützung verdient, meint der Frauen-Lionsclub Mimi Leverkus. 2000 Euro aus dem Überschuss der jüngsten „Ladies Night“ haben die Frauen für die Unterstützung der Arbeit mit dem Nachwuchs im Alter von sechs bis 14 Jahren vorgesehen. Den symbolischen Scheck übergaben jetzt Christel Koopmann-Mohrschladt (stehend von links), Tanja Nickelsen, Eleonore Gollenstede und Bianca Witt an Erzieherin Antje Koch. Die verriet auch schon, was mit dem Geld passieren soll: In den Sommerferien wird es wieder ein siebentägige Ferienfahrt geben. Im „Blauen Elefanten“ werden Kinder und Jugendliche nachmittags betreut. Auf dem Programm steht neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenhilfe auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung – unter anderem mit Sporthallen- und Hallenbadbesuchen. BILD: