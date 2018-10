Thema in Sitzung

Mit der Umbenennung der Eduard-Krüger-Straße und des Erich-Lampe-Wegs befassen sich der Abbehauser Ortsrat und der Bauausschuss des Nordenhamer Stadtrates an diesem Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung. Die öffentliche Zusammenkunft, in der das weitere Vorgehen in der Angelegenheit beschlossen werden soll, beginnt um 17 Uhr im Ratssaal (Rathausturm).

In ihrer Beschlussvorlage empfiehlt die Stadtverwaltung in beiden Fällen, den Straßen neue Namen zu geben. Sie begründet ihren Vorschlag damit, dass sowohl Eduard Krüger (1892-1968) als auch Erich Lampe (1902-1940) während der NS-Zeit „aktiv die völkische und rassistische Ideologie der Nationalsozialisten propagiert“ hätten. Entsprechende Erkenntnisse seien dem Gutachten zu entnehmen, das der Historiker Dr. Timothy Saunders im Auftrag der Stadt über die beiden Lehrer und Heimatkundler angefertigt hat.