Haushalt ist Thema im Ortsrat

Abbehausen Die für Abbehausen und Ellwürden wichtigen Positionen des Doppelhaushaltes 2020/21 stellt die Stadtverwaltung an diesem Mittwoch, 20. November, in einer öffentlichen Sitzung des Abbehauser Ortsrates vor. Beginn ist um 19 Uhr im Landhotel Butjadinger Tor. Darüber hinaus stehen mehrere Anfragen und Anträge der Fraktionen auf der Tagesordnung. Die CDU möchte von der Verwaltung wissen, wie es um die Finanzierbarkeit eines neuen Feuerwehrhauses bestellt ist und ob sich die angedachte Mietlösung für den Kunstrassen-Sportplatz umsetzen lässt. Die SPD macht die Netzabdeckung für den Mobilfunk in Abbehausen zum Thema und fragt nach, wann die Inbetriebnahme des neuen Funkmastes an der Butjadinger Straße erfolgen soll. Zudem hakt die SPD nach, ob eine Nachfolgeregelung für die geschlossene Apotheke in Sicht ist.