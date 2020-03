Gemeinde: Von Berner Bürgern beleidigt und bedroht

Berne Sie sagt grundsätzlich „Nein!“ zu jeglicher Form von Gewalt und „Ja!“ zu einem respektvollen Miteinander. „Das ist mein Appell an alle.“ Felicitas Hanke sagt das auch, aber nicht nur als Privatperson, sondern auch als Angestellte der Gemeindeverwaltung Berne. Denn was sie sich bei ihrer Arbeit leider regelmäßig anhören – oder besser androhen lassen – muss, liegt deutlich jenseits der roten Linie, die das anständige Miteinander markiert. Der eine oder andere Berner bewege sich mit seinen Beleidigungen und Drohungen gegen die Verwaltung sogar im strafrechtlich relevanten Bereich, berichtet Felicitas Hanke: „,Die Gemeinde Berne sollte mit all ihren Mitarbeitern in die Luft gesprengt werden’: Das war so das Schlimmste, das jemand direkt zu mir gesagt hat.“

Felicitas Hanke arbeitet im Ordnungsamt der Gemeinde Berne. Sie ist neben weiteren Aufgaben vorrangig für die Bereiche Ordnungswesen, Feuerwehrwesen und Gefahrenabwehr zuständig. „Das ist, zusammen mit der Kasse, die bei den Leuten unbeliebteste Abteilung in der Verwaltung“, so Hanke. Sie verteilt beispielsweise Knöllchen an Parksünder. Dabei wird sie besonders oft beleidigt, nicht selten sogar von vollkommen unbeteiligten Personen, wie sie erzählt. „Ich kenne die Leute nicht, die gehen mich einfach an.“ Auch am Telefon muss sich die Verwaltungsmitarbeiterin regelmäßig beschimpfen lassen.

Woher diese Entwicklung kommt, kann sich Felicitas Hanke nicht erklären: „Allgemein fehlt der Respekt im Umgang miteinander.“ Das betreffe nicht nur Verwaltungsmitarbeiter, sondern auch Ehrenamtler, Lokalpolitiker, Rettungskräfte und andere Funktionsträger. Hanke: „Ich habe den Eindruck, die Leute brauchen irgendwie Sündenböcke. Die Schuld wird immer beim Anderen gesucht.“

Eine ganz besondere Klientel stellen für die Mitarbeiter der Verwaltung die so genannten Reichsbürger da, die in der Gemeinde Berne leben. Die lehnen Staat, Recht und Gesetz ab und beschäftigen die Mitarbeiter einer kleinen Verwaltung wie Berne dementsprechend in besonderem Umfang: Ein Hinzugezogener verweigere es derzeit beispielsweise, sich als Bürger in Berne anzumelden. Reichsbürger kämen Anordnungen nicht nach, würden auf Zwangsmaßnahmen gar nicht erst reagieren, Steuern nicht bezahlen und würden so sämtliche Fachbereiche in der Verwaltung beschäftigen.

Ihre Erfahrungen hatte Felicitas Hanke jüngst auch den Mitgliedern im Feuerwehrausschuss dargelegt. Auch verbunden mit dem Hinweis, dass sie selbst jungen Menschen nicht mehr uneingeschränkt empfehlen könne, diesen Beruf zu ergreifen. Aus allen Fraktionen kam Unterstützung für die Verwaltung. alle wollen sich auch künftig klar gegen diesen Umgang mit den Mitarbeitern positionieren und ihren Schulterschluss zeigen.

Seit April 2015 arbeitet Felicitas Hanke übrigens in der Berner Verwaltung. Ein Dankeschön habe sie in dieser Zeit ein einziges Mal gehört.