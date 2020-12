Parteien: Geheime Wahl in Bernes guter Stube

Berne Für Versammlungen unter freiem Himmel ist der Dezember wahrlich nicht der beste Monat. Aber Not macht erfinderisch. Die Wahl des Kandidaten, der im kommenden September für die Grünen des Wahlkreises 28 in den Bundestag einziehen möchte, wurde deshalb kurzerhand vor das Berner Rathaus verlegt – mit Genehmigung des Bürgermeisters, für dessen Vertrauen sich die Bernerin Christina-Johanne Schröder ausdrücklich bedankte.

56 zu 17 Stimmen

In geheimer Wahl trat die 37-Jährige wie berichtet gegen Dr. Thomas Wilde aus Wardenburg an. Wahlberechtigte Mitglieder aus den Kreisen Delmenhorst, Wesermarsch und Oldenburg-Land hatten sich dazu mit genügend Abstand und Masken auf dem Platz verteilt.

Jürgen Janssen aus Rodenkirchen übernahm die Wahlleitung. Auf Reden wurde verzichtet. Über das Internet hatten beide Kandidaten sich und ihre Ziele bereits vorgestellt.

Corona habe zwar gezeigt, was online alles möglich sei. Um eine persönliche Abstimmung käme man aufgrund der Rechtssicherheit jedoch nicht herum, erklärte Christina-Johanne Schröder, die sich am Ende über ein klares Votum von 56 zu 17 Stimmen freuen konnte. „Jetzt geht die Arbeit erst richtig los“, sagte sie. CDU und SPD wolle sie mit Themen wie nachhaltigem Strukturwandel, dem konsequenten Umbau der Tierhaltung, der Förderung von Weidehaltung und Grünland, dem KKW-Rückbau, fairen Mieten, dem Kampf gegen Kinderarmut oder dem Ende des Straßenbauwahnsinns herausfordern. „Wir haben hier mehrere Mammutprojekte, die die Menschen im Wahlkreis bewegen. Brauchen wir wirklich so viele Straßen?“ , führte sie die B 212 neu und die A 20 als Beispiele an.

Gegen Weservertiefung

Auch der Verhinderung der Weservertiefung möchte sie sich mit Leidenschaft widmen und dafür sorgen, dass der ländliche Raum weder beim Ausbau des Internets noch bei anderen Dingen abgehängt wird.

Auf jeden Fall sei es schön, den Menschen einmal wieder persönlich in die Augen gucken zu können, denn Politik habe schließlich viel mit Vertrauen zu tun.

Im Anschluss wurde – in deutlich kleinerer Runde – die Gelegenheit genutzt, auch über den Vorstand des Kreisverbandes abzustimmen. Christina-Johanne Schröder, Ahmet Akdogan sowie Ulrich van Triel bilden zusammen mit dem wiedergewählten Kreiskassierer Jürgen Janssen den Vorsitz der Grünen in der Wesermarsch.