Blexen Im Dorferneuerungsprogramm steht es schwarz auf weiß: In Blexen gibt es Bedarf für ein Neubaugebiet. „Darauf weisen wir schon seit Jahren hin“, sagt Dorfgemeinschaftssprecher Rolf Bultmann. Er ist fest davon überzeugt, dass es nicht an jungen Familien mangelt, die in Blexen ein Eigenheim errichten wollen. Aber es sind schlicht und ergreifend keine Bauplätze vorhanden. Dieses Manko beklagen auch die Ratspolitiker aus dem Stadtnorden – und zwar parteiübergreifend. Trotzdem laufen die Forderungen immer wieder ins Leere. Wie kommt es, dass sich die Stadt Nordenham so schwer damit tut, Bauland in Blexen auszuweisen?

Ein grundsätzliches Problem besteht laut Baudezernentin Ellen Köncke darin, dass die Stadt in Blexen über keine eigenen Flächen verfügt, die für ein Baugebiet in Betracht kämen. Bei allen Überlegungen sei daher zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Grundstückseigentümer mitspielen müssten.

Im Auftrag des Stadtrates hat die Verwaltung ermittelt, auf welchen Ländereien im Dorfgebiet theoretisch eine Wohnbebauung denkbar wäre. Ob die Eigentümer zum Verkauf bereit sind, steht auf einem anderen Blatt. „Das haben wir erst einmal außen vor gelassen“, sagt Ellen Köncke.

Favorit aus Sicht der Verwaltung ist das Grünland zwischen Deichstraße und Rhynschloot gegenüber dem Friedhof II. Dieses rund fünf Hektar große Areal war schon vor etwa 20 Jahren für ein Neubaugebiet ins Auge gefasst worden. Doch der dafür aufgestellte Bebauungsplan 103 wanderte in die Schublade, als der Verdacht die Runde machte, dass in dem Gebiet ein erhöhtes Aufkommen an Krebserkrankungen aufgetreten sei. Dafür gab es allerdings nie Belege. Inzwischen spricht Baudezernentin Ellen Köncke von einer „Falschinformation“. Daher schlägt sie vor, das Vorhaben wieder voranzubringen und mit den Eigentümern in die Verhandlungen einzusteigen. Die einst angedachte Größenordnung von 40 bis 50 Bauplätzen hält die Dezernentin jedoch für überzogen. Stattdessen regt sie eine kleinere Variante an, die sich gegebenenfalls in Abschnitten verwirklichen ließe.

Die immer wieder ins Gespräch gebrachte Bebauung der Papenkuhle hält Ellen Köncke für keine gute Idee. Sie verweist darauf, dass dieses Gelände als Veranstaltungsfläche – unter anderem für Zirkus-Gastspiele und das Blexer Reitturnier – benötigt werde. Zudem spricht ihrer Meinung nach die geschichtliche Bedeutung der Papenkuhle gegen eine Bebauung. Dort hatte sich in der Nazi-Zeit ein Lager für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter befunden. Daher sei es angebracht, die Papenkuhle als Gedenkstätte zu erhalten.

Bei anderen möglichen Baulandflächen sprechen zum Beispiel Vogelschutzbelange oder die ablehnende Haltung der Eigentümer gegen eine nähere Betrachtung. Auch der sogenannte Achtungsabstand zu den Industrieanlagen von Kronos Titan muss berücksichtigt werden.

In einer Sitzung des Bauausschusses hat die Verwaltung von der Politik den Auftrag erhalten, die konkrete Verfügbarkeit der Potenzialflächen auszuloten und zu ermitteln, welche Eigentümer verkaufsbereit sind. Auf dieser Grundlage soll dann über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Bliebe noch die Frage, ob das Interesse an Bauland in Blexen tatsächlich so groß ist. Diesen Punkt sprach der SPD-Ratsherr Wilfried Fugel an. Die Verwaltung sollte zunächst den Bedarf genauer ermitteln, bevor Prioritäten festgelegt werden. CDU-Fraktionschef Horst Wreden schlug vor, in Abstimmung mit dem Bürgerverein und der Dorfgemeinschaft eine Befragung vorzunehmen.