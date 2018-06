Brake Ab dem kommenden Kindergartenjahr soll die Betreuung ihrer Mädchen und Jungen (bis zu acht Stunden) für die Eltern kostenfrei sein. Die entsprechende Gesetzesänderung soll vom Landtag in der kommenden Woche verabschiedet werden. Bisher gilt die Beitragsfreiheit nur für das letzte Jahr vor der Einschulung.

Für Eltern bedeutet dies eine deutlich spürbare finanzielle Entlastung. Das Land hat sich mit Städten und Gemeinden geeinigt und wird zunächst 55 Prozent der Personalkosten übernehmen. Im Laufe der kommenden drei Jahre soll die Summe auf 58 Prozent aufgestockt werden. Bisher zahlt das Land 20 Prozent der Personalkosten.

Außen vor sind dabei bisher Eltern, die ihre Kinder von Tagesmüttern oder -vätern betreuen lassen. Diese wollen und müssen auch künftig bezahlt werden. Hier setzt der Landkreis Wesermarsch nun an. Landrat Thomas Brückmann (parteilos) kündigte an, auch die Tagespflege für die Eltern gebührenfrei zu gestalten. Da die Zahl der Eltern, die ihre Kinder statt in beitragsfreien Kindergärten künftig von Tagespflegepersonen betreuen zu lassen, noch offen ist, sind es auch die Kosten, die auf den Landkreis zukommen. Landrat Brückmann rechnet mit „weniger als 100 000 Euro im Jahr“.

kommentar Viele Gewinner Es sind gute Nachrichten, die Landrat Thomas Brückmann fast nebenbei verkündete – nicht nur für Tagesmütter und -väter, die Planungssicherheit erhalten. Der Landkreis will die Betreuungskosten von Kindern übernehmen, die in der Tagespflege untergebracht sind oder dies werden sollen. Auch für Eltern ist das finanzielle Engagement des Landkreises positiv: Sie haben auch künftig die Wahl, ob sie ihr Kind in einem Kindergarten betreuen lassen oder es ohne finanzielle Nachteile der Obhut einer Tagespflegeperson übergeben. Diese standen zu befürchten, da der Kindergartenbesuch beitragsfrei wird, die Tageseltern aber weiter bezahlt werden müssen. Nicht zuletzt dürfte die Ankündigung auch die Städte und Gemeinden freuen. Nimmt sie diesen doch ein wenig Druck, auf vermutet steigende Anmeldezahlen mit Neubauten reagieren zu müssen.

Er hoffe, dass das System der Tagespflege erhalten werden könne. „Wir haben sehr viel in die Tagespflege investiert und die Tagesbetreuungspersonen ausgebildet.“ Auch gehe er davon aus, dass nicht alle Städte und Gemeinden ausreichend Kindergartenplätze vorhalten könnten. Hier könne die Tagespflege entlastend wirken.

Zwar gibt es keinen direkten Zuschuss vom Land. Das zahlt laut Brückmann aber Geld für die wirtschaftliche Jugendhilfe. Davon wurden bisher Kindergartengebühren für Eltern bezahlt, die wirtschaftlich dazu nicht in der Lage waren. Dieses Geld soll nun „in das Kita-System eingebracht werden“, so Brückmann – zusätzlich zu den acht Prozent, die die Kommunen aus der Kreisumlage für den Kita-Bereich erhalten.

Zunächst müssen die Pläne von der Politik gebilligt werden. Davon ist bei der Sitzung des Kreistages am Montag, 18. Juni, allerdings auszugehen. Der nichtöffentlich tagende Kreisausschuss habe den Plänen einstimmig zugestimmt, teilte der Landrat mit. Die öffentliche Kreistagssitzung beginnt um 16.30 Uhr im Kreishaus, Poggenburger Straße 15.