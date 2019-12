Brake 3047 weiße Flecken gibt es in der Wesermarsch. Haushalte an diesen Adressen haben eine Internetversorgung, die schlechter ist als 30 MBit/s. Hinzu kommen 225 Firmen in noch nicht ans Glasfasernetz angebundenen Gewerbegebieten. Damit möglichst viele von ihnen künftig mit 100 MBits/s und mehr versorgt werden, hat der Kreistag am Montagabend mit großer Mehrheit den weiteren Breitband-Ausbau in der Wesermarsch auf den Weg gebracht. Nach intensiver Diskussion sogar mit einer erheblichen Änderung: Statt der Hälfte des Eigenanteils wird der Landkreis Zweidrittel tragen, die Städte und Gemeinden anteilmäßig das restliche Drittel. Nur Landrat Thomas Brückmann (parteilos) sprach sich gegen den Beschlussvorschlag aus; zudem gab es zwei Enthaltungen. Immerhin bedeutet die Änderung für den Landkreis Mehrkosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, aufgeteilt auf drei Jahre. Insgesamt müssen Landkreis und Kommunen rund 11,3 Millionen Euro Eigenmittel aufbringen.

Erneuter Appell

Die Kreistagsmehrheit folgte damit einem gemeinsamen Aufruf der neun Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Wesermarsch-Kommunen – und nicht dem Appell des Ersten Kreisrats Hans Kemmeries, der die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises durch die zusätzlichen Belastungen eingeschränkt sieht. Damit sprach sie sich auch für den in der Diskussion von Hans-Dieter Beck (CDU) und Christina- Johanne Schröder (Grüne) geforderten weitgehenden und einheitlichen Ausbau aus.

Die Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen hatten erneut die Anhebung des Landkreis-Anteils gefordert – wie schon nach Bekanntwerden der voraussichtlich auf sie zukommenden Kosten. Insbesondere die finanz- und strukturschwachen Flächengemeinden Ovelgönne, Stadland und Butjadingen hatten eine finanzielle Überforderung befürchtet. Da die meisten Kommunen ihren Anteil durch die Aufnahme von Krediten finanzieren müssen, fordern die Bürgermeister auch eine schriftliche Bestätigung des Landkreises als Kommunalaufsicht, dass ihnen dies bei der Haushaltsgenehmigung keine Probleme macht.

Bedingung gestellt

Allerdings hat der Kreistag noch eine Bedingung an die Zweidrittel-Beteiligung geknüpft: Mindestens 95 Prozent der betroffenen Adressen müssen in den jeweiligen Gemeinden erschlossen werden. Sollte eine Kommune weniger erschließen wollen, erhält sie nur 50 Prozent vom Kreis.

Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz (parteilos) – die Gemeinde hatte die Diskussion mit ihrem Ausscheren noch einmal befeuert – zeigte sich „äußerst dankbar ob der Kehrtwende“. Er kündigte an, dass die Bürgermeister Anfang des Jahres einen Vorschlag über die Verteilung der auszubauenden Adressen vorlegen werden. Davon ist vor allem die Landesförderung abhängig, die mit zunehmender Anzahl der Adressen geringer wird. Erst dann wird auch genau feststehen, was finanziell auf die einzelnen Kommunen zukommt. Der Landkreis wird voraussichtlich im Januar die Anträge stellen. Das geht auch ohne interne Kostenverteilung.

Finanziert werden muss die Wirtschaftlichkeitslücke (Investition abzüglich Einnahmen aus Endkundenverträgen über zehn Jahre) durch eine Förderung des Bundes (50 Prozent), des Landes (maximal 25 Prozent) und aus Eigenmitteln. Die Erschließung auch der letzten fünf Prozent (landkreisweit rund 142 Adressen mit Durchschnittskosten von 56 500 Euro) würde den von Landkreis und Kommunen tragenden Eigenanteil um weitere 3,3 Millionen Euro ansteigen lassen.