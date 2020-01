Brake Die Ärmel hochkrempeln und loslegen: Im Braker Centraltheater ist noch viel, wirklich viel zu tun, bis im großen Saal wieder ein Film über die Leinwand flimmern kann, dort Konzerte und Comedy-Abende stattfinden können. „Wir brauchen ehrenamtliche Helfer“, darauf macht Jan Kuilert aus dem Vorstand der Centraltheater Brake eG keinen Hehl. Denn: „Wir wollen vieles selbst erledigen, um Kosten zu sparen. Deshalb brauchen wir jetzt Unterstützung“, sagt der Vorsitzende Norbert Ostendorf.

Wer kann helfen ?

Handwerklich geschickt sollten diejenigen sein, die im Moment so dringend auf der Baustelle gebraucht werden. Vom Fach müsse keiner sein, „Heimwerker eben“, sagt Ostendorf: „Alle Arbeiten werden unter Anleitung ausgeführt.“ Wenn sich aber Profis einbringen wollen, wäre das natürlich auch eine tolle Sache.

Was ist noch zu tun ?

Im Grunde alles rund ums Thema Innenausbau. Die Säulen aus dem Saal müssen aufgehübscht werden und sollen ihre alte Verkleidung wieder bekommen. Diverse Wände und Decken müssen noch mit Rigips verkleidet, verputzt und gestrichen werden. Die Tische sollen gestrichen werden. Und: Der alte Holzfußboden muss aus dem großen Saal raus, der Untergrund aus Erde und Bauschutt begradigt und befestigt werden, damit dann eine neue Dämmung aufgebracht werden kann. „Dafür brauchen wir kräftige Helfer“, so Kuilert.

Frischer Wind bringt voran



Wer sich wann, wie und in welchem Umfang einbringen kann, das soll an einem Schnupperabend in den Räumen des CTB an der Hafenstraße in Brake am kommenden Mittwoch, 15. Januar, ab 19 Uhr geklärt werden.

Schnupperabend heißt die Veranstaltung auch, weil die potenziellen ehrenamtlichen Helfer die besondere CTB-Atmosphäre kennenlernen sollen. Und das heißt: „Wir sind eine nette Gemeinschaft, haben ein gutes Klima“, verspricht Jens Frost aus dem Vorstand, dass beim Ehrenamt der Spaß nicht zu kurz kommt.

Wann ist Neueröffnung ?

Je mehr Leute jetzt mit anpacken, desto früher kann es losgehen. Die Neueröffnung steht und fällt mit dem Engagement der Helfer. Wenn dann aber alles fertig ist, werden weitere Ehrenamtliche für den laufenden Betrieb benötigt: Die, die in dem urig-schönen Kino an der Kinokasse Tickets verkaufen und die Popcorn- und die Kaffeemaschine bedienen. Wer sich für diese Aufgaben interessiert, ist ebenfalls am 15. Januar im CTB herzlich willkommen.

Sie sind interessiert ?

Wer seine Unterstützung anbieten will, sollte sich telefonisch unter Telefon 04401/8295035 melden oder eine E-Mail an central­theaterbrake@ctbrake.de schreiben.

Auch über die Freiwilligenagentur Ehrensache hofft das CTB, neue Mitstreiter zu finden. Interessenten können sich also auch bei der Agentur melden. Diese ist erreichbar über www.ehrensache-wesermarsch.de oder telefonisch unter Telefon 04401/976617 sowie per E-Mail an info@ehrensache-wesermarsch.de.

Über Versicherungsfragen müssen sich Helfer beim Centraltheater übrigens keine Sorgen machen, sagt Ostendorf: Über das CTB gebe es eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung.