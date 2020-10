Debatte: Schröder gibt ihren Sitz im Aufsichtsrat ab

Brake Die Sexismus–Debatte im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Wesermarsch hat ein Nachspiel. Christina-Johanne Schröder (Bündnis 90/Die Grünen) zieht sich aus dem Gremium zurück. Sie hatte den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Hans-Dieter Beck, aufgrund von sexistischen Äußerungen kritisiert.

Ihr Nachfolger wird Jürgen Janssen (Bündnis 90/Die Grünen). Den Antrag für diesen Wechsel stellt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der nächsten Sitzung des Kreistages an diesem Montag, 5. Oktober. Die Umbesetzung erfolge „aus gegebenem Anlass“, heißt es in dem Antrag.

Thema im Kreistag wird außerdem der Erlass der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Untere Hunte“ im Gebiet der Stadt Elsfleth und der Gemeinde Berne, in der Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg und der Stadt Oldenburg sein. Die Beschlussvorlage sieht eine Zustimmung zum Erlass vor.

Abstimmen wird der Kreistag auch über eine von den Grünen eingebrachte Resolution zur Initiative Seebrücke. Darin soll der Landkreis zu einem „sicheren Hafen“ für Geflüchtete deklariert werden. Der Landkreis soll im Rahmen seiner Möglichkeiten Geflüchtete aufnehmen und sich für eine Seenotrettung einsetzen.

Die Sitzung der Kreistages findet um 16.30 Uhr in der Stadthalle Elsfleth (Oberrege 16) statt.