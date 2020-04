Deponie: Bürgerinitiative beklagt Verschleppung

Brake Mangelndes Interesse und langwierige Bearbeitungszeiten wirft Harry Grotheer als Vertreter der Bürgerinitiative AtommülldepoNIE Behörden, Gerichten und der Politik vor.

So habe sich die Bürgerinitiative beispielsweise schon am 21. Dezember 2019 bezüglich des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) für die Wesermarsch an das Niedersächsische Umweltministerium gewandt. Zwei Monate habe es bis zu einer kurzen Rückmeldung gedauert. Darin wird erwähnt, dass die Anfrage der Bürgerinitiative an das zuständige Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz weitergeleitet worden sei und dass dieses nun das Anliegen der Bürgerinitiative prüfen solle.

Auch an das Verwaltungsgericht Oldenburg hatte sich Harry Grotheer mit einer Sachstandsanfrage bezüglich der Klage der Initiative auf Informationszugang gewandt. Die Antwort kam zügig, jedoch für Grotheer unbefriedigend: Eine abschließende Entscheidung könne nicht in Aussicht gestellt werden, da die Kammer mit einer Vielzahl anderer Klageverfahren aus dem Asylrecht hoch belastet sei und zudem Eilverfahren vorrangig zu bearbeiten seien.

„Wenn die Informationen nicht mehr für Entscheidungen gefährlich werden können, bekommen wir diese und können damit nichts mehr anfangen“, kritisiert Harry Grotheer. Und weiter: „Da der Landkreis die RROP-Satzung am 16. Dezember 2019 beschlossen hat, verbleiben drei Monate beim Ministerium bis zur Rechtskraft – die wiederum waren letzte Woche um.“