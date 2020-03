Brake Diesen Samstag wird das Geheimnis gelüftet: Wer sind die Menschen des Jahres 2019 in Brake? So viel sei verraten: Ausgezeichnet werden in der Gemeinschaftsaktion von Nordwest-Zeitung und Landessparkasse zu Oldenburg eine Frau und ein Mann, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in Brake (und umzu) engagieren. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit geladenen Gästen in der LzO werden sie gebührend geehrt.

Gegen 16 Uhr wird das Geheimnis keines mehr sein: Unter www.NWZonline.de erfahren Sie in Wort und Bild, wen die Jury in diesem Jahr gewählt hat. Zudem gibt es Video-Porträts der beiden Menschen des Jahres.