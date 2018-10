Brake Karin Büttner arbeitet seit knapp zehn Jahren ehrenamtlich bei der Stadt Brake für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Fünf bis sechs Stunden Zeit hat sie für diese Aufgabe jede Woche. „Da klaffen mein Anspruch und die Möglichkeiten weit auseinander“, sagt die 50-Jährige, die hauptberuflich bei der Kreisvolkshochschule Ammerland arbeitet.

Eine Sprechstunde pro Woche im Braker Rathaus, die Begleitung von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen sowie die Organisation von Projekten – meist kommen für die Gleichstellungsbeauftragte mehr Stunden als eigentlich eingeplant zusammen. Diesen Aufwand nimmt Büttner in Kauf. „Die Gleichstellung von Frauen ist mir ein wichtiges Anliegen. Und für mich auch einfach selbstverständlich. Man muss jedem Menschen auf Augenhöhe begegnen“, sagt sie. Momentan sieht sie noch einigen Verbesserungsbedarf beim Thema Gleichbehandlung der Geschlechter.

Um mit ihrer Arbeit in Brake möglichst viele Frauen zu erreichen, setzt Karin Büttner vor allem auf die Projektarbeit. Gerade in dieser Woche hat sie ein Deeskalationstraining organisiert. Teilnehmer waren auch Männer – doch nach wie vor will sich die 50-Jährige mit ihrer Arbeit vor allem an die Frauen richten. „Die brauchen es mehr.“

Sie können sich bei Ungleichbehandlung im Berufsleben, Mobbing oder bei sexueller Belästigung an die Gleichstellungsbeauftragte wenden. Das Angebot richtet sich nicht nur an die Rathausmitarbeiterinnen – alle Brakerinnen können von der Beratung Gebrauch machen.

„Ich würde auch gern Projekte hier vor Ort mit unterstützen“, sagt Büttner. Dafür könne man sich gern mit Ideen an sie wenden. Bestandteil sollte immer sein, wie man Brake für Frauen besser machen könnte. „Ich würde engagierten Bürgerinnen oder Gruppen gerne helfen, Dinge hier vor Ort umzusetzen“, sagt sie.

• Die Sprechstunde von Karin Büttner findet immer donnnerstags von 16 bis 17 Uhr im Rathaus Raum 211 statt (heute allerdings fällt sie aus). Kontakt außerdem unter Telefon 04401/102257 oder per Mail: gleichstellungsbeauftrage@brake.de .