Brake Auf einer Sondersitzung soll der Stadtrat am 9. Januar den Weg für eine Einwohnerbefragung ebnen. Die möchte die SPD (die auch die Sondersitzung beantragt hat) initiieren, um das Votum der Bürger zu einer Erhöhung der Grundsteuer B zu erfahren. Diese muss von Grundstückseigentümern gezahlt werden, bei Mietwohnungen ist sie in der Regel in Miete oder Nebenkosten enthalten.

Hintergrund der Befragung sind Bedarfszuweisungen aus Hannover. Das Land zahlt Kommunen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, über einen bestimmten Zeitraum Geld als Zuschuss zur Schuldentilgung. Für Brake könnten dies jeweils 1,06 Millionen Euro in den kommenden Jahren sein. Allerdings muss die Stadt dafür auch etwas leisten: Sie muss ihren Ergebnishaushalt um jährlich 400 000 Euro entlasten. Dies kann durch weitere Kürzungen bei freiwilligen Leistungen erfolgen oder über eine Verbesserung der Erträge, z. B. durch Erhöhungen von Steuern und Gebühren. Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 420 auf 440 Punkte vor. Grundsteuer A und Gewerbesteuer sollen unverändert bleiben. Damit das Geld allerdings regelmäßig in den kommenden Jahren aus Hannover fließt, dürfen sich die Voraussetzungen nicht grundlegend ändern.

Genau da sieht aber SPD-Ratsfrau Ursula Schinski ein Problem: „Es ist überhaupt nicht klar, ob es die eine Million jedes Jahr gibt.“ So könnte sich die Steuereinnahmekraft, die mindestens fünf Prozent unter dem Vergleichswert vergleichbarer Kommunen liegen muss, in den kommenden Jahren besser entwickeln, glaubt sie. Eine Grundvoraussetzung für das Geld aus Hannover würde so entfallen. Und: „Wir sehen nicht schlecht aus“, meint sie angesichts eines Haushaltsüberschusses in Höhe von rund 800 000 Euro. „Dann dauert die Entschuldung eben ein paar Jahre länger“, ist sie klar gegen Steuererhöhungen – und gegen die Bedarfszuweisungen auf diesem Weg.

Pro-Kommentar Lasst Brake entscheiden Mehr davon! Ein Mehr an Bürgerbeteiligung kann die Pille sein, die den politikverdrossenen Wähler oder den mittlerweile (oder schlimmstenfalls immer schon) Nichtwähler kuriert. Ja, die politischen Vertreter einer Stadt sind gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und auch, um unangenehme Entscheidungen zu fällen und durchzuboxen. Trotzdem hat der Wähler an der Wahlurne nicht sein Recht und seine Pflicht abgegeben, für die dann folgende Legislaturperiode mitzudenken und mitzubestimmen. Natürlich schreit kein Braker „Hurra!", wenn es um Steuererhöhungen geht. Aber: Es jubelt auch keiner beim Anblick eines verwahrlosten und geschlossenen Freibades, weil sich die Stadt die Unterhaltung solcher Einrichtungen nicht mehr leisten kann. Also warum nicht den Bürger entscheiden lassen, ob er eine Steuererhöhung gutheißt, wenn dafür die Entschuldung der Stadt beschleunigt werden kann? Wenn dafür schneller wieder Investitionen getätigt werden können, die das Leben in Brake aufwerten? Wichtig sind an einer Einwohnerbefragung nur zwei Dinge: Die Bürger sollten sich informieren und sich zahlreich, bestenfalls massenhaft beteiligen. Und: Befragt die Politik den Bürger zu einer Sache, muss das Ergebnis gleichzeitig auch eine Entscheidung sein. Schlägt die Politik den entgegensetzten Weg zum abgefragten Stimmungsbild in der Bevölkerung ein, macht sie sich unglaubwürdig.

Anders sieht es ihr Fraktionskollege Holger Wiechmann. Für den Vorsitzendendes Finanzausschusses wären Bedarfszuweisungen eine „geschichtliche Chance, um Schulden abzubauen“. Er sieht die große Gefahr, diese Chance bei steigenden Zinsen zu vergeben. „ Jetzt wollen wir die Bürger fragen, ob sie diesen Weg mitgehen.“ Für Ratsherr Holger Kromminga wäre eine solche Befragung auch eine Chance, „die Politik aus den Hinterzimmern herauszubekommen und die Menschen mitzunehmen“.

Contra-Kommentar Materie ist zu komplex Was soll das denn bitte? Glaubt die SPD ernsthaft, dass die Bürger auf eine – wie auch immer formulierte Frage – begeistert antworten werden: Ja, her mit Steuererhöhungen! Eine Befragung dürfte man sich auch aus einem anderen Grund schenken können: Die Materie ist schlicht zu komplex. Und noch etwas spricht dagegen: Wofür haben die Wähler ihren Ratsmitgliedern das Vertrauen ausgesprochen? Sicher nicht, damit diese sich bei unpopulären Entscheidungen aus der Verantwortung stehlen. Sicher sind Steuererhöhungen nicht angenehm zu verkaufen. Und ja, im Wahlprogramm haben die Sozialdemokraten solche ausgeschlossen. Aber vielleicht lohnt eine Anleihe bei einem Bundeskanzler der anderen großen Noch-Volkspartei: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern", wird Konrad Adenauer zugeschrieben. Stimmt, der CDU-Mann hat aber noch mehr gesagt: „Nichts hindert mich, weiser zu werden." Und angesichts vorliegender Zahlen und Umstände bietet sich nun einmal jetzt die Möglichkeit, an Mittel vom Land (welche auch Steuergelder sind) zu bekommen, um den Abbau der Kassenkredite und damit die Entschuldung der Stadt voranzutreiben. Bürgerbeteiligungen, ja bitte. Aber doch dort, wo sie angebracht sind. Sonst macht man sich nur lächerlich. Schließlich sind die Räte von den Bürgern gewählt worden, um Entscheidungen zu treffen.

Es sei über die Bedarfszuweisungen in den vergangenen Monaten viel diskutiert worden, betont SPD-Fraktionsvorsitzender Marcel Schmikale. Da die Partei sich im Kommunalwahlkampf gegen Steuererhöhungen ausgesprochen habe, will sie nun die Bürger entscheiden lassen. „Eine Million Euro pro Jahr sind eine große Chance, die Schulden abzubauen. Wir müssen uns aber an unser Wahlprogramm halten.“

Die Stadtverwaltung sieht kaum mehr weitere Möglichkeiten, bei freiwilligen Leistungen zu sparen. Und auch Schmikale zählt mit Abschaffung des Jugendmobils Actimo, Schließung des Freibades und Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren nur ein paar Beispiele auf, wo dies bereits geschehen ist.

Wichtig ist der SPD eine detaillierte Information der Bevölkerung vor einer Entscheidung. Diese müssten in interfraktionellen Runden abgestimmt werden. Eine Infoveranstaltung der Stadt sei Voraussetzung. Und schließlich müsse klar sein, dass der Stadtrat auch dem Votum der Bürger folge, selbst wenn dies bei einer Einwohnerbefragung nicht bindend sei.

Grundsteuer Die Grundsteuer B ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Steuereinnahmequelle der Gemeinden. Die Grundsteuer besteuert den Grund und Boden einschließlich der Gebäude. Gegenstand der Grundsteuer B sind Grundstücke mit Wohnbebauung. Die Grundsteuer A erfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen. In Brake beträgt die Grundsteuer B derzeit 420 Prozent. Letztmals ist sie 2013 erhöht worden. In Elsfleth beträgt die Grundsteuer ebenfalls 420, in Berne 450, in Lemwerder 370, in Ovelgönne 430 und in Jade 410 Prozent. Für ein Einfamilienhaus auf einem 700-Quadratmeter-Grundstück sind in Brake durchschnittlich 378 Euro im Jahr zu zahlen. Bei einer Anhebung wären es 18 Euro mehr.

Details zum Ablauf einer Einwohnerbefragung soll es in der Ratssitzung geben. Die Verwaltung arbeite bereits daran, so Torsten Tschigor, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Vom Prozedere – die SPD beantragt „eine Befragung nur auf dem postalischen Weg, in einem Zeitraum von zwei Wochen“, dürften auch die Kosten abhängen. Hier rechnet die SPD mit mindestens 15 000 Euro.

Viel Zeit bleibt der Verwaltung allerdings nicht: Sollte der Stadtrat einer Einwohnerbefragung zustimmen, muss diese vor dem 22. Februar umgesetzt werden. Dann tagt der Rat erneut und muss letztlich über Steuererhöhungen und den Antrag ans Land befinden. In Hannover will man bis Ende Februar wissen, ob Brake Bedarfskommune sein will oder nicht.