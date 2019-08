Brake Die WGB/FDP-Gruppe habe sich ausführlich mit dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen „Brake sicherer Hafen! – Initiative „Seebrücke“ – Aufnahme von in Seenot geratenen Flüchtlingen“ beschäftigt. Der „Initiative Seebrücke“ beizutreten, werde abgelehnt, teilt Reiner Gollenstede (WGB) für die Gruppe im Stadtrat mit.

Die gegenwärtige Behandlung von in Seenot geratenen Menschen im Mittelmeer sei untragbar, teilt Reiner Gollenstede mit. „Während das Retten von Menschen, die in Seenot geraten sind, rechtlich eindeutig geregelt ist, ist das weitere Verfahren nach der Rettung noch nicht übereinstimmend vereinbart worden.“ Nach internationalem Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See sollten die Geretteten an einen sicheren Ort gebracht werden. „Die Interpretation, was ein sicherer Ort ist und wo dieser konkret liegen soll, lässt gegenwärtig noch einen breiten Spielraum von Ansichten zu“, merkt der Ratsherr an. „Eine Lösung kann und muss nach Ansicht der Gruppe, unabhängig des Antrages, in den hierfür vorgesehenen politischen Gremien gefunden werden.“

Brake sei aufgrund seiner Geschichte eng mit der maritimen Wirtschaft verbunden. Allerdings bedeutete dies nicht automatisch, dass sich die Stadt der Initiative Seebrücke anschließen müsse, die zahlreiche unterschiedliche politische Forderungen stellen und gleichzeitig dazu auffordern würde, aktiv diese Aktionen zu unterstützen. „Einen Aufforderungskatalog einer Initiative, der darauf abzielt, was eine Stadt tun und lassen sollte, lehnt die Gruppe daher strikt ab“, so Reiner Gollenstede. Die öffentliche Bekundung zu einem „Sicheren Hafen“ könne aus Sicht der Gruppe ohne Beitritt zu einer Initiative jeglicher Art erfolgen.