Brake Deutsche Sprache und berufliche Integration – das sind die Herausforderungen, vor denen die Stadt Brake und andere beteiligte Institutionen derzeit stehen. Die Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund bereitet laut Klaus Decker von der Stabsstelle der Stadt zwar keine grundsätzlichen Probleme, kleine Wohnungen für Einzelpersonen oder größere für mitgliederstarke Familien seinen allerdings am Markt kaum zu den finanziellen Rahmenbedingungen zu bekommen.

Aktuell betreut die Stadt Brake 91 Menschen mit Fluchthintergrund, die meisten von ihnen stammen aus Irak (26), Afghanistan (23) und Syrien (13). Untergebracht sind sie in 35 von der Stadt angemieteten Wohnungen. Schwierig gestalte sich, so Decker, oft ein Umzug nach zwischenzeitlicher Anerkennung. Dann müssen die Betroffenen selber eine Wohnung anmieten, was nur schleppend umgesetzt wird. Einen Wegzug aus Brake in andere Wesermarsch-Kommunen lehnten die Menschen oftmals ab.

Trotz mehrerer Anbieter von Deutschkursen gebe es immer noch Flüchtlinge, die noch nie einen Sprachkurs besucht hätten, so Decker. Vor allem junge Flüchtlinge wiesen aber oft recht gute Deutschkenntnisse vor. Sechs der von der Stadt betreuten Jugendlichen konnten mittlerweile eine Ausbildung beginnen. Rund zehn Flüchtlinge haben befristete Arbeitsverträge bei Zeitarbeitsfirmen abschließen können. „Für die langfristige Integration wäre eine qualifizierte Ausbildung sinnvoller“, so Decker. Dies sei den jungen Menschen angesichts des aktuell besseren Verdienstes in ihrem Job aber nur schwer zu vermitteln.

Helfen soll bei der beruflichen Integration ein weiteres Projekt der Handwerkskammer. Eine Fortbildung mit einem Zertifikat soll Flüchtlingen mit einem in der Heimat erlernten Beruf den Einstieg in die deutsche Berufswelt erleichtern. „Handicap ist aber oft die deutsche Sprache“, weiß Decker.