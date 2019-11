Brake „Die ambulante Hebammenpraxis ist gut angelaufen“, zieht Volker Blohm, Fachdienstleiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Wesermarsch eine positive Bilanz nach dem ersten Vierteljahr. Am 8. Juli hatte der Landkreis die Hebammenpraxis in der Breiten Straße 65 eröffnet als Vor- und Nachsorgeangebot für alle werdenden und frisch gebackenen Mütter. „Frauen aus der gesamten Wesermarsch kontaktieren uns“, sagt Blohm erfreut.

Ratsuchende bekommen Hilfe von vier qualifizierten Hebammen, die beim Landkreis Wesermarsch unter Vertrag stehen. Sie beraten unter anderem zu allen Fragen der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbetts und der Zeit danach. „Dadurch wird das Versorgungsangebot für Schwangere und Mütter aus der Wesermarsch gestärkt“, ergänzt der Erste Kreisrat Hans Kemmeries. Als zuständiger Dezernent hatte er selbst maßgeblich an der Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes mitgewirkt.

Für die ländliche Region bedeutsam ist auch die 2016 gestartete Gesundheitsregion JadeWeser unter Vorsitz von Landrat Thomas Brückmann, die Personen aus unterschiedlichen Bereichen der Landkreise Wesermarsch und Friesland sowie der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven in einem Netzwerk verbindet, die beruflich mit dem umfangreichen Bereich „Gesundheit“ zu tun haben.

Aus diesem Netzwerk entstanden sind Projekte wie „Land(Er)Leben“ und „Mi-granten in der Pflege“, die der Fachkräftegewinnung von Ärzten beziehungsweise Pflegekräften dienen.

Dies sei ein freiwilliges Engagement des Landkreises und daher keineswegs selbstverständlich, betont der Landrat. Doch in der heutigen Zeit sei es unerlässlich: „Kreisverwaltung und Kreispolitik haben ihren Blick in die Zukunft gerichtet und wissen um die Herausforderungen, die sich für den ländlichen Raum insbesondere durch Demografie, Fachkräftemangel und Urbanisierung ergeben.“ Der Daseinsvorsorge der Kommunen komme daher eine große Bedeutung zu, damit der ländliche Raum für die Bürgerinnen und Bürgern auch zukünftig attraktiv bleibe.

Brückmann weiter: „Wohnen, wo andere Urlaub machen, ist ein Pfund, mit dem die Wesermarsch wuchern kann. Dazu müssen wir jedoch Perspektiven in den verschiedenen Bereichen bieten. Das fängt bei attraktiven Arbeitsplätzen und günstigem Wohnraum an, geht beim qualifizierten Betreuungs- und Bildungsangebot für den Nachwuchs weiter und reicht letztlich bis zu Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Dort wo Defizite bestehen, steuern wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gegen.“

Ziel all dieser Anstrengungen sei, Menschen aller Generationen für die Wesermarsch zu begeistern und sie im Landkreis zu halten sowie studiums- oder berufsbedingt abgewanderte junge Erwachsene davon zu überzeugen, eines Tages in ihre Heimat zurückzukehren, bestenfalls mit ihrer Familie.

In diesem Zusammenhang spielte die ambulante Hebammenpraxis in Brake eine wichtige Rolle, so Brückmann.

Eine offene Sprechstunde ohne vorherige Anmeldung wird montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 16 Uhr angeboten. Darüber hinaus können Termine unter Telefon 04401/ 927655 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) vereinbart werden.