Brake Hier in Brake passiere eine Fehlplanung nach der anderen, er könne das nicht mehr verstehen, sagt Wilfried Albers. Seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten kämpft der Sprecher der Bürgerinitiative Golzwarden für eine Ortsumgehung, um zum einen die Raiffeisenstraße, die durch den Ort führt, zu entlasten und zum anderen den Braker Hafen besser – und vor allem kreuzungsfrei – an die Bundesstraße 212 anzubinden.

„Wir sind von Anfang an betrogen worden“, pflichtet ihm der Vorsitzende der Bürgerinitiative Boitwarden, Rolf Schröder, bei. Die Weserstraße in der Innenstadt könnte durch die sogenannte „Golzwarder Spange“ entlastet werden. Was aber geschieht: „Man treibt einen Keil in die Stadt“, sagt Wilfried Albers. Denn durch den Bau der Brücke an der Berliner Straße sei das Problem nicht erledigt.

Das jahrelange Engagement der beiden Bürgerinitiativen Boitwarden und Golzwarden gleicht einem Kampf gegen Windmühlen. Denn deren nachvollziehbare und einleuchtende Argumente für eine Ortsumgehung verhallen wirkungslos. Rolf Schröder und Wilfried Albers will beispielsweise nicht einleuchten, warum eine Landesstraße durch Golzwarden zu Lasten einer Kreisstraße (Weserstraße) entlastet wird. Die Anbindung an den Braker Hafen führe von der Kreuzung Weserstraße/B 212 quer durch die Stadt und über den Bahnübergang/neue Brücke.

„Wir haben lange genug gut Wetter gemacht“, sagt Wilfried Albers. Die Äußerung des Braker Bauamtsleiters während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, dass durch den Bau der Brücke an der Berliner Straße die Ortsumgehung nun quasi gestorben sei, bezeichnen sie gar als einen Schlag ins Gesicht. „Wir halten das für eine Bankrotterklärung der Stadt“, merkt Rolf Schröder an.

Grundlagen schaffen

Die beiden Mitglieder der Bürgerinitiativen, die in diesen Punkten Seite an Seite schreiten, werfen die Flinte nicht ins Korn. Sie begrüßen einen Vorschlag der SPD-Stadtratsfraktion, die Pläne für eine „Golzwarder Spange“ nicht zu den Akten zu legen. Denn die Sozialdemokraten möchten, dass planungsrechtliche Grundlagen für eine Ortsumgehung Golzwarden geschaffen werden. Wenn es bereits planungsrechtliche Grundlagen gebe, könnte man bei der Möglichkeit, wieder Fördermittel beziehen zu können, schnell reagieren. Die Weserstraße halte auch nach einer Sanierung nicht ewig unter der Belastung. Dem Antrag, für die Ortsumgehung planungsrechtliche Grundlagen zu schaffen und als Katalog mit Kostenschätzung vorzulegen, wurde bei der Sitzung des Bauausschusses im Juni einstimmig zugestimmt. Die Verwaltung soll einen Fortschreibungsrahmen zur Realisierung der Golzwarder Spange erarbeiten.

„Die Planung muss feststehen und Pforten müssen geöffnet werden um zu erfahren, wo man Geld herbekommen kann“, betonen die beiden BI-Vorsitzenden. Die Spange hätte man für die jetzigen Baukosten der Brücke – mittlerweile geht man von einem zweistelligen Millionenbetrag aus – erstellen können. „Jetzt müsste eigentlich die gesamte Braker Bevölkerung aufstehen“, so Wilfried Albers dazu.

Wer die Verkehrsinfrastruktur in Niedersachsen verbessern möchte, sollte dann auch am Ball bleiben. Doch nun habe man die Nase voll vom wahlbedingten Verhalten mancher Politiker. Und: „Hier sehen wir überhaupt keinen Willen bei der Verwaltung“, so Wilfried Albers. In einer der letzten Bauausschusssitzungen sei versprochen worden, bis zum Jahresende eine Planung für die „Golzwarder Spange“ vorzulegen. „Natürlich hat der Beschluss für die Brücke durch den Rat dafür gesorgt, dass dadurch das Problem der Verkehrsentlastung aus dem Stadtbereich überhaupt nicht gegeben ist“, so Wilfried Albers weiter. Wenn sich nun aber der Bauamtsleiter hinstelle und die „Golzwarder Spange“ beerdige, weil die Planung mit Arbeit verbunden wäre, dann könne das ja auch nur mit dem Einverständnis des Bürgermeisters erfolgen.

Widerstand ungebrochen

Und weiter: „Wenn eine Verkehrszählung gemacht werden soll, dann aber bitte in der Addition von Weser- und Raiffeisenstraße, und nicht allein von der Raffeisenstraße, wie in den vorausgegangenen Jahren in Auftrag gegeben“, merkt Wilfried Albers an.

„Wir werden den Widerstand nicht aufgeben“, versprechen die beiden im Namen der Bürgerinitiativen. „Wir müssen über erneute Aktionen nachdenken“, sagt Rolf Schröder. Die Stadt sei in der Pflicht, die Verwaltung müsse in die Planung für die „Golz-warder Spange“ gehen.