Brake Ein ungewohntes Publikum versammelte sich jetzt im Sitzungssaal des Rathauses in Brake: 20 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c des Gymnasiums besuchten Bürgermeister Michael Kurz (SPD) an seinem Arbeitsplatz.

„Die Jugendlichen haben im vergangenen Halbjahr erstmalig Politikunterricht erhalten. Als Abschluss sollte der Besuch im Rathaus das Interesse der Gymnasiasten aufrechterhalten, sie zu einem späteren aktiven Mitwirken an der Politik motivieren“, sagte Politiklehrer Peter van Mark, der das Treffen organisiert hatte.

Erstmalig hatten im vergangenen Frühjahr Abiturienten das Rathaus besucht, dabei war die Idee zur Einrichtung eines regelmäßig stattfindenden Dialogforums zwischen Rathaus und Schule, der „Schülersprechstunde“, entstanden.

Keine großen Sprünge

Nachdem die Schüler im Unterricht das Thema „Politik vor Ort“ behandelt hatten, bei dem es auch um die Mitbestimmung in der Gemeinde sowie die Funktion von Stadtrat und Bürgermeister ging, gab es nun Einblicke in die kommunalpolitische Realität. „Wir würden uns freuen, wenn Sie uns einen kurzen Einblick in Ihre Aufgaben geben sowie die Finanzsituation der Stadt Brake und die sich daraus ergebenden Herausforderungen darstellen könnten“ hatten die Politikschüler ihre Anfrage im Rathaus formuliert.

Michael Kurz erläuterte den Aufbau des Stadtrates und seine Funktionen als Bürgermeister. So ist er Vorsitzender des Verwaltungsausschusses und Repräsentant der Stadt sowie, zum Beispiel bei Hochwasser oder anderen Notständen, der Verantwortliche für die Gefahrenabwehr.

Zur Finanzlage der Stadt erfuhren die Gymnasiasten, dass sich die Einnahmen der Stadt Brake im Jahr 2017 laut Planung auf 22,5 Millionen Euro beliefen. Allerdings stünden diesen Ausgaben in Höhe von 11 Millionen Euro an Abgaben für Land und Landkreis gegenüber. Ferner belaufen sich die Mitarbeitergehälter auf 6 Millionen Euro, es entstehen Kosten für drei kommunale und weitere nichtstädtische Kindergärten, Ausgaben für Gebäudemanagement und die Feuerwehr, so dass die Haushaltslage keine großen Sprünge erlaube. Zudem belaufen sich die langfristigen Schulden der Stadt auf 16,5 Millionen Euro. Erklärtes Ziel sei, Brake bis Ende 2021 in Bezug auf die Kassenkredite in Höhe von 7,6 Millionen Euro nahezu schuldenfrei zu machen, sagte Kurz.

Anschließend erfuhren die Jugendlichen auch Privates über den „Hauptverwaltungsbeamten“, wie der Bürgermeister amtlich heißt. Die von den Gymnasiasten vorbereiteten Fragen zu Arbeitszeiten und Familienleben beantwortete Michael Kurz ebenso offen wie die zu seinen Zukunftsplänen. So erfragte Klaas Müller (14) aus Rodenkirchen, welche Rolle das Parteibuch bei der Ausübung des Bürgermeisteramtes spiele. Er wolle ein Bürgermeister für alle sein und verstehe sein Amt als parteiübergreifendes, das es im Interesse aller 15 500 Einwohner Brakes auszuüben gelte, antwortete Michael Kurz darauf.

Wiederwahl möglich

Als Cedric Blohm (13) aus Rodenkirchen wissen wollte, ob der Bürgermeister weitergehende politische Ambitionen auf Landes- oder Bundesebene habe, verneinte dieser lächelnd und fügte an, er könne sich allerdings, ein entsprechendes Wählervotum vorausgesetzt, eine weitere Amtszeit als Bürgermeister vorstellen.

Zusätzlich ergab sich für die Schüler ein Kurzbesuch im Kreishaus des Landkreises Wesermarsch. Fachkundig gab Ines Mannagottera vom Büro des Landrates eine Einweisung in den Sitzungssaal des Kreistages und regte die Jugendlichen an, sich in der Politik zu engagieren, um Verantwortung für die Region zu übernehmen: „Wir brauchen euch in der Region, also gestaltet diese mit“ sagte die Fachdienstleiterin. Mannagottera verwies unter anderem auch auf die Möglichkeiten, den Landkreis Wesermarsch als regionalen Arbeitgeber zu sehen.