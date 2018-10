Brake /Hannover Das Thema „Beifangverordnung“ sei schon seit dem Frühjahr 2018 in Hannover bekannt, sagt Dragos Pancescu (Bündnis 90/Die Grünen). Wie das Mitglied des niedersächsischen Landtags mitteilt, habe er im Mai die Landesregierung aufgefordert, konkrete Schritte zu unternehmen. „Bis heute unternimmt die Landesregierung aber nichts“, sagt der Braker, der auf einen Besuch von Minister Björn Thümler (CDU) bei der Fischvermarktung Hullmann reagiert (die NWZ berichtete).

In der Sitzung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten am 3. Mai hatte sich Pancescu über die Auswirkungen des Brexits auf Niedersachsen und ganz explizit auch zu den Auswirkungen auf die heimische Fischereiwirtschaft erkundigt. „Butter bei die Fische, Herr Ministerpräsident, machen sie den Hering und die Makrele zur Chefsache“, so Pancescu während der öffentlichen Anhörung im Ausschuss und im Schulterschluss zu den Fischern.

Für die Grünen im Landtag, aber auch für viele andere Kollegen sei die Fischerei mit der Automobilindustrie und der Landwirtschaft gleichwertig zu behandeln, so der Landtagsabgeordnete. „Wir wollen in der ganz besonderen regionalen Situation des Brexits nicht die eine Branche gegen die andere ausspielen, aber wir möchten schauen, wie wir in Niedersachsen das Beste daraus machen können“, betont er.

Pancescu bedauert den Verlust von Arbeitsplätzen und die negative Entwicklung auf die niedersächsischen Standorte in der Branche, sollte es zu einem harten Brexit kommen. „Dass auch ein Betrieb aus Brake besonders hart davon betroffen ist, ist überaus bedauerlich“, betont Pancescu. „Wir brauchen auch einen Fischerei-Brexitbeauftragten als Leiter einer Task Force in Niedersachsen, ich würde es als Chefsache sehen, wenn ich Ministerpräsident wäre.“

Der Landtagsabgeordnete und Europaexperte Pancescu schlägt einen Dreipunkte-Masterplan vor:

• Bildung einer Task Force Fischerei unter der Leitung von Ministerpräsident Weil;

• Bereitstellung von Geld im niedersächsischen Haushalt 2019 als „Notfonds Brexit Fischerei“;

• einen vorsorglichen Finanzierungsantrag der Landesregierung an die Europäische Union, um die Zeit nach dem Brexit zu überbrücken.

Wenn Ministerpräsident Weil die Leitung der Fischerei-Task-Force nicht übernehme, könnte dies der Kollege Thümler tun, schlägt Pancescu vor. Er stehe gerne für die Landesregierung mit Rat und Tat in Sachen Fischerei und Brexit zur Verfügung. „Es geht schließlich um Niedersachsen. Es geht auch um die Küstenregion“, so der Landtagsabgeordnete.