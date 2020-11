Geld für Schulen in Wesermarsch

Brake /Hannover Das Land Niedersachsen stellt für die Schulen kurzfristig 45 Millionen Euro bereit. Das teilten am Dienstag die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann und der CDU-Landtagsabgeordnete Björn Thümler mit. „Die Corona-Pandemie fordert im besonderen Maße die niedersächsische Schülerschaft, das Lehrpersonal sowie die Eltern. Dem tragen wir Rechnung“, sagte Logemann. Sie betonte, dass das Geld jeder Schule zugutekommen wird. Verteilungsschlüssel seien die Schülerzahlen. Zusätzliches Personal könnte eingestellt und die Ausstattung zur Corona-Abwehr bereitgestellt werden.

„Die Schulen in der Wesermarsch werden in den herausfordernden Corona-Zeiten von der Landesregierung nicht im Stich gelassen“, betont Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler. „Für die Dauer von sechs Monaten wird jede Schule in der Wesermarsch mit mindestens einer 450-Euro-Kraft unterstützt“, teilt er weiter mit. Damit solle insbesondere kleinen Schulen mit geringem Budget geholfen werden. Insgesamt würden an Niedersachsens Schulen rund 5000 pädagogische Mitarbeiter eingestellt und dafür 25 Millionen Euro ausgegeben.

Weitere 20 Millionen Euro fließen in die so genannte sächliche Schutzausstattung der Schulen. Damit werden zum Beispiel Plexiglasschutzwände, CO2-Ampeln, Wechselmasken für Schüler oder FFP2-Masken zum Eigenschutz der Lehrkräfte finanziert.

