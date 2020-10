Weservertiefung: Kortlang befürchtet dauerhafte Schäden

Brake /Hannover Die Fahrrinnenanpassung der Weser zwischen Bremerhaven und Brake hat für Horst Kortlang keine Priorität. Der FDP-Landtagsabgeordnete sieht darin nichts anderes „als eine Ausbaggerung“. Und der Elsflether betont: „Diese möglichen wirtschaftlichen Vorteile stehen in keinem Verhältnis zu den Umweltschäden, die eine Ausbaggerung dauerhaft verursachen würde.“

Beschleunigt Umsetzen

Horst Kortlang bezieht sich auf den CDU-Abgeordneten Björn Thümler (Berne), der für die Fahrrinnenanpassung im beschleunigten Verfahren eintritt. Die Ausbaggerung bringe Landwirte mit Milchviehhaltung durch die zunehmende Versalzung jedoch in Not, ist Horst Kortlang überzeugt. Je tiefer das Flussbett ausgebaggert sei, desto stärker drücke bei Flut die Nordsee ins Land. Das Salzwasser sammle sich im Bewässerungssystem, aus dem die Kühe ihr Tränkewasser bekommen. Die Konzentration liege schon jetzt bei trockener Witterung bei bis zu neun Gramm je Liter, sagt er.

Der FDP-Politiker sieht weitere Gefahren. Die zunehmende Strömungsgeschwindigkeit als Folge der Ausbaggerung sei nicht nur für Badende ein Problem, sondern auch bei Sturmfluten.

Eingriff in die Natur

Die Fahrrinnenanpassung ist noch nicht entschieden. Das von Björn Thümler (CDU) erwähnte beschleunigte Verfahren sei erst durch das Maßnahmenvorbereitungsgesetz möglich geworden, erläutert der FDP-Landtagsabgeordnete. Dieses Gesetz sei am 22. März 2020 beschlossen worden und sehe vor, dass bestimmte Verkehrsinfrastrukturprojekte künftig nicht mehr durch Verwaltungsakte genehmigt, sondern durch den Deutschen Bundestag zugelassen werden. In dem Gesetz, so Horst Kortlang, sei die Fahrrinnenanpassung der Außenweser und der Unterweser explizit genannt. Für Horst Kortlang sind Fahrrinnenanpassungen mit nicht unerheblichen Eingriffen in die Natur verbunden. Diese durch Gesetz zu regeln bedeute, dass die Interessensabwägung entfalle, merkt er an.

Im Schutz beschnitten

Der FDP-Landtagsabgeordnete kann nachvollziehen, wenn Naturschutz- und Umweltverbände befürchten, dass damit jegliche Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung genommen und auch betroffene Dritte in ihrem Rechtsschutz beschnitten würden. Faktisch werde das Baurecht durch das Maßnahmengesetz abgeschafft, sagt Kortlang.