Brake Die Entwicklung der Innenstadt ist in Brake ein Dauerthema. Kann der Einzelhandel wiederbelebt werden? Soll das Wohnen im Erdgeschoss erlaubt werden? Das sind nur zwei der unbeantworteten Fragen. Ein Masterplan liegt in Grundzügen vor, ist der Politik bisher aber deutlich zu inhaltsleer.

Antworten sollen nun in einem neuen „Arbeitskreis Innenstadt“ gefunden werden. Dieser tagt am 17. Januar erstmals. Eingeladen wurden von Bürgermeister Michael Kurz (SPD) dazu die Fraktionen und Gruppen. Diese sollen in dem Arbeitskreis entsprechend ihrer Stärke im Stadtrat vertreten sein. Die Fraktionen haben die Einladungen erhalten, nicht allerdings der Brake-Verein.

Deren Vorsitzende Karola Ott hatte bereits im Dezember bemängelt, dass der für Stadtmarketing und Tourismus zuständige Verein bisher nicht gefragt worden sei. „Lasst uns alle an einem Tisch zusammenkommen und in eine Richtung laufen. Es wäre schön, gemeinsam mit den Händlern etwas zu entwickeln. Das würde Sinn machen“, betonte sie seinerzeit.

Eine Beteiligung sei auch vorgesehen, betonte Kurz jetzt auf Nachfrage. Am 17. Januar sei die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises geplant. Darin gehe es darum, die „fachlichen Rahmenbedingungen“ festzulegen. So hingen beispielsweise Fördermittel an Festlegungen, ob die Innenstadt künftig als Kerngebiet, Mischgebiet oder urbanes Gebiet ausgewiesen werde. Dies soll zunächst zwischen Fraktionen und Verwaltung besprochen werden. In weiteren Sitzungen würden dann auch externe Fachleute hinzugezogen.

Der Arbeitskreis will sich auch um das Thema „Stadtentwicklungsfonds“ kümmern. Die SPD hatte mit einem Antrag über 600 000 Euro für einen solchen Fonds kurz vor Ende der Haushaltsberatungen überrascht. Von anderen Fraktionen und der Stadtverwaltung war sie dafür scharf kritisiert worden – nicht für die Idee, aber für die Kurzfristigkeit des Antrages.