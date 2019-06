Brake Die Stadt Brake will nicht länger warten. Einstimmig hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, den Kindergartenbau in Golzwarden voranzutreiben und nicht zu warten, bis Richtlinien für die Verteilung von Landesmitteln vorliegen. Das Problem: Beginnt die Stadt die Ausschreibung und den Bau, erhält sie keine Förderung.

Ob solche allerdings überhaupt fließt, ist völlig unklar. Das Land hatte zwar angekündigt, auch den Bau von Kindergärten aus Haushaltsresten unterstützen zu wollen. In welcher Höhe solche Mittel aber zur Verfügung stehen, ist ebenso unklar wie deren mögliche Verteilung. In Golzwarden ist eine Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen (25 sowie 18 Plätze für eine Integrationsgruppe) und eine Krippengruppe (15 Plätze) geplant.

Sicher scheint hingegen, dass die Preise für den Kindertagesstättenbau im Laufe der Zeit steigen dürften. Die Stadt rechnet vor den Ausschreibungen mit rund 1,775 Millionen Euro. Und ebenfalls sicher scheint: Selbst wenn es Förderung geben würde, würde diese allenfalls gering sein.

Wohl wissend, dass nach Maßnahmebeginn keine Förderung mehr fließt, hat sich der Rat einstimmig dafür entschieden, „den Neubau auf der Basis der bestehenden Zuschussrichtlinien“ zu realisieren. Soll heißen: Für den Krippenbau gibt es Geld von Land und Landkreis.

Wehret den Anfängen!



Bürgermeister Michael Kurz (SPD) versprach „am Ball zu bleiben“. Sollte die Richtlinie kommen, werde die Stadt eine Förderung für den zweiten geplanten Kita-Neubau an der Ladestraße beantragen.

Geld für den Kita-Bereich spielte noch zwei weitere Male eine Rolle im Stadtrat.

Gebühren

So stimmte das Gremium einstimmig dafür, dass auch Kindergartenbetreuung, die über die beitragsfreien acht Stunden hinaus geht, die Eltern nichts kosten soll. Die geringe Anzahl der Kinder verbunden mit einem Aufwand, der höher wäre als der zu erwartende Ertrag, sprachen aus Sicht der Kommunalpolitik dafür. Bei Gebühren zwischen 2,50 und 10 Euro pro halbe Stunde im Monat müssten Einkommensüberprüfungen und Zuordnungen zu den Gebührenstufen erfolgen.

Vertretung

Etwas hitziger wurde die Diskussion beim Punkt „ständige Vertretung der Leitung in den kommunalen Kindertagesstätten“ geführt. Neben der Leiterin soll eine zweite Erzieherin deren Aufgaben stellvertretend fest übernehmen – wie es den Vereinbarungen der Tarifparteien entspricht. Am Ende stand auch hier ein einstimmiger Beschluss (bei einer Enthaltung des WGB-Ratsherrn Marco Busch, dem für eine Stellvertretung die Stundenentlastung fehlte). Die Wählergemeinschaft sehe diesen Punkt kritisch, hatte Gruppensprecher Reiner Gollenstede angesichts einer jährlichen Mehrbelastung für die Stadt in Höhe von rund 26 000 Euro betont. Er sieht hier nicht die Stadt in der Pflicht, sondern Bund und Land: „Wir würden es begrüßen, wenn das Land die Mittel aus Berlin auch in die Bezahlung der Erzieherinnen stecken würde.“ Dass er von einer „versteckten Gehaltserhöhung“ sprach, rief lautstarken Protest hervor. „Das ist die Bezahlung für eine höherwertige Tätigkeit und keine Gehaltserhöhung“, betonte Daniel Stellmann (CDU). „Erst recht keine versteckte.“ Ursula Schinski (SPD) freute sich über Entlastungen für Familien und kritisierte, dass die WGB/FDP-Gruppe „immer wieder einen negativen Touch“ in das Thema bringe. „Auch eine Kommune darf sich mal den ein oder anderen Euro leisten.“