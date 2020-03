Kreishaus macht die Türen dicht

Brake Die Kreisverwaltung des Landkreises Wesermarsch schränkt im Zuge der rasant fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus den Zugang zum Kreishaus für Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 23. März, ein. Um sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, werden alle Eingangstüren verschlossen. Der Betrieb läuft aber weiter.

Bürger können zwingende Termine, die nicht per Mail, Post oder Telefon abgewickelt werden können, vereinbaren. Die entsprechenden Sachbearbeiter nehmen die Bürger zur vereinbarten Zeit am Haupteingang persönlich in Empfang und begleiten ihn nach Ende des Termins auch wieder persönlich zum Ausgang.

Sachbearbeiter der Zulassungs- und Führerscheinstelle gewähren den Kunden Ein- und Auslass über den Nebeneingang.

Die Abhol-Regelungen gelten auch für alle Außenstellen der Kreisverwaltung.