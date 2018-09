kommentar

Jawohl, der Kreistag könnte sich in einer Resolution gegen eine Deponierung von freigemessenem Abfall auf der Deponie Käseburg aussprechen. Aber was wäre damit wirklich gewonnen?

Die Gesetze sind nun einmal so, wie sie sind. Und danach ist der Landkreis verpflichtet, eben diesen Abfall anzunehmen, wenn die Deponie geeignet ist. Genau das wird derzeit geklärt. Man mag kritisieren, dass das Gutachten dafür der Anlagenbetreiber in Auftrag gibt, aber auch das ist rechtlich so geregelt. An all dem kann der Kreistag nichts ändern.

Eine Resolution wäre eine rein politische Willensbekundung. Rechtliche Bindung geht von ihr nicht aus. Politisch kann allenfalls versucht werden über Landtags- und Bundestagsabgeordneten Gesetzesänderungen zu initiieren. Auch das ist Teil der Resolution, aber eben nur ein Teil.

Bliebe noch der Vorwurf der Politikverdrossenheit durch eine Nichtbeachtung des durch viele Unterschriften ausgedrückten Bürgerwillens. Sicher mutet es seltsam an, wenn sich Mitglieder des Stadtrats Brake für eine Resolution aussprechen, während dieselben Personen als Kreistagsmitglieder eine solche derzeit noch nicht befürwortet. Aber während das erste Gremium in Sachen Abfallentsorgung vollkommen unbeteiligt ist, ist der Kreistag nun einmal das politische Beschlussgremium des genau dafür zuständigen Landkreises. Und würde es der Politikverdrossenheit nicht vielmehr Vorschub leisten, wenn ein möglicher Kreistagsbeschluss später nicht umgesetzt werden kann?

Dass niemand das Material in Käseburg haben will, ist oft genug kundgetan worden. Noch allerdings gelten Gesetze.