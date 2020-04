Landrat warnt vor Leichtsinn

Brake „Es ist eine gute Nachricht, dass aktuell keine nachgewiesenen Corona-Erkrankungsfälle für die Wesermarsch mehr vorliegen. Gleichzeitig warne ich aber vor verfrühter Euphorie und Vernachlässigung der Schutzmaßnahmen“, schreibt Landrat Thomas Brückmann in einer Pressemitteilung zur aktuellen Corona-Lage in der Wesermarsch: Es gibt keine Neuinfektionen, es bleibt bei den bisher nachgewiesenen 52 Fällen, wobei ein Mensch verstorben ist und 51 Patienten als genesen gelten. Dass es derzeit keine dokumentierten Neuinfektionen gebe, sei den Einschränkungs- und Schutzmaßnahmen und dem umsichtigen Verhalten der Bürger zu verdanken. „In dem Moment, wo wir unsere Vorsicht vernachlässigen, laufen wir Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder steigen, denn das Virus ist längst nicht aus der Welt und es gibt bekanntlich eine Dunkelziffer bei den Infektionszahlen“, so Brückmann weiter.

Vor diesem Hintergrund mache auch die „Maskenpflicht“ ab diesem Montag Sinn. „Richtige Schutzmasken sind weltweit Mangelware und sollten nur dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden: In der medizinischen Versorgung der Patienten sowie in der Pflege“, schreibt Brückmann. Nun gelte eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung, was ebenso ein Schal oder eine selbst genähte Maske sein könne.

„In dem Moment, wo wir alle in der Öffentlichkeit einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz tragen, sind wir alle besser geschützt als ohne entsprechende Maske. Ich finde, dieses ist eine sinnvolle und notwendige Maßnahme, damit der Spagat zwischen Lockerung der Einschränkungen und Verhinderung der Ausbreitung des Virus gelingen kann“, so die Mitteilung.

Sicher sei auch: Der effektivste Schutz vor dem Virus bleibe das Einhalten von Abstand. Dieser sollte weiterhin oberstes Gebot sein. Das Tragen von Schutzmasken sei vielmehr als Sicherheitsnetz zu verstehen.