Brake Eine namhafte Fürsprecherin für seinen Vorstoß, auch in der Wesermarsch ein stationäres Hospiz einzurichten, hat Mark Castens bereits: Ursula Schinski, SPD-Frontfrau und stellvertretende Landrätin, betonte, dass „ein Hospiz für schwerstkranke Menschen in der Wesermarsch äußerst hilfreich“ wäre. Die ambulanten Kräfte hätten nur begrenzte Möglichkeiten. „Und niemand weiß doch, wie viele Menschen alleine sterben.“

Mark Castens hatte Wünsche nach einem stationären Hospiz, die nicht zuletzt an ihn als Vorsitzender des Vereins „Lebenswunsch“ herangetragen wurden, in der NWZ öffentlich gemacht. Für Menschen, für die der ambulante Hospizdienst nicht in Frage kommt, müssen derzeit Hospizplätze außerhalb des Landkreises gefunden werden. Allen voran ist das „Hospiz am Wattenmeer“ in Varel Ansprechpartner.

An dessen Bau hat sich der Landkreis Wesermarsch finanziell beteiligt. Das aber reicht Castens nicht mehr aus – und auch Schinski nicht: „Wir haben uns das Hospiz in Varel mit der SPD-Kreistagsfraktion angeguckt. Eine tolle Einrichtung.“ Aber dass mehr als 30 Prozent der Menschen, die dort ihre letzten Lebenstage verbringen, aus der Wesermarsch kämen, zeige doch den Bedarf für ein eigenes Haus im Landkreis auf, so Schinski. „Und wer weiß, wie viele Menschen aus der Wesermarsch in Oldenburg und Bremen sterben?“

Auch Castens hatte auf geplante Hospizbauten oder -erweiterungen in den Nachbarkreisen verwiesen: In Falkenburg (Gemeinde Ganderkesee) werde das dortige Hospiz von derzeit acht auf zwölf Plätze erweitert. Für das Ammerland-Hospiz in Westerstede gelte dasselbe. In Bremen seien neben den beiden bestehenden Häusern zwei weitere in Planung, in Bremerhaven werde eins gebaut, in Debstedt ebenfalls.

Schinski hofft nun auf eine konstruktive Diskussion: „Die Politik täte gut daran, gemeinsam dafür zu arbeiten, dass wir ein stationäres Hospiz bekommen“, meint eine, die sich „auch als stellvertretende Landrätin eine persönliche Meinung“ erlaubt.

Jetzt müsse es erst einmal darum gehen, zu überlegen, „wer das auf die Beine stellen kann“. Ein ambulanter Pflegedienst, eine eigene Gesellschaft, eine Andockung an ein Krankenhaus – hier sei vieles denkbar. „Wichtig ist erst einmal, dass es ein Ja von allen Beteiligten gibt.“ Denn mit diesen müssten nun Gespräche geführt werden.

Die Standortfrage sei hingegen eine der später zu lösenden: „Das Hospiz kann irgendwo in der Wesermarsch stehen, je nach Bedarf.“ Vielleicht gebe es ja sogar jemanden, der für eine solche Einrichtung ein Grundstück spenden würde, spinnt Ursula Schinski den Gedanken schon mal weiter.